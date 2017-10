Anmelder i Bergens Tidende kopierte andres tekster

– Vi vil nå gå gjennom artikkelhistorien, for å finne ut om flere artikler er utsatt for samme behandling. Artikler der kopierte passasjer finnes, vil bli slettet fra bt.no og fra våre arkiver. Til nå har vi slettet fem artikler, skriver avisens sjefredaktør Øyulf Hjertenes i en kommentar publisert på bt.no

Sjefredaktøren skriver at samarbeidet med anmelder Silje Stavrum Norevik nå er avsluttet.

– Bergens Tidende ser alvorlig på det som nå er avdekket. Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor, skriver Hjertenes.

Silje Stavrum Norevik skriver i et innlegg på bt.no at hun har gjort noe fryktelig dumt som hun gjerne offentlig vil beklage. Hun skriver at kopieringen særlig dreier seg om passasjer knyttet til handlingsreferatet eller beskrivelse av bøkene.

– Det handler om at jeg har tatt noen snarveier i arbeidet med å presentere bøkene for leserne. Dette angrer jeg på. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg har lest alle bøker jeg har anmeldt, og at kvalitetsvurderingen av bøkene er basert på min egen bedømmelse av disse. Uansett skulle dette aldri skjedd. Jeg vil si unnskyld, skriver Silje Stavrum Norevik.