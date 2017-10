Ekstraordinært møte i Oslo kommune i Boligbygg-saken

Foretakets boligkjøp var det eneste temaet på det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget i Oslo kommune tirsdag ettermiddag. Ikke uventet ble det besluttet at kommunerevisjonen skal sette i verk full gransking.

Kommunerevisjonen har selv bedt om å få ettergå boligkjøpene.

– Bakgrunnen er at vi står overfor en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid, sier leder for kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H), til NRK.

Vedtaket innebærer at også ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) og styret i det kommunale selskapet granskes, ifølge Nettavisen.

Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo: – Hver stein skal snus

Økokrim har allerede innledet etterforskning etter at Dagens Næringsliv begynte å se nærmere på boligkjøpene og publiserte en serie artikler om saken.

13. oktober skrev avisen at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av to selgere som har en historie som såkalte konkursgjengangere. Ifølge avisen tjente selgerne 60 millioner kroner på handelen med kommunen.

Tre dager senere ble en innleid konsulent som hadde ansvaret for boligkjøp for kommunen, siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

– Svært alvorlig

– Dette tar vi svært alvorlig, og vi ønsker å komme til bunns i dette så fort som overhodet mulig. Det er åpenbart at kommunerevisjonen må starte undersøkelser, sier Kvisgaard.

På tirsdagens møte diskuterte kontrollutvalget hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for granskingen. I tillegg til Økokrims etterforskning ser også skatteetaten på saken. Kommunen har også hyret inn to revisjonsfirmaer.

– Åpenbart blitt lurt

– Det viktigste er så se på rutiner, fullmakter og de lov- og regelbrudd som har vært i Boligbygg. Det er jo åpenbart at kommunen er lurt, og åpenbart at utro tjenere har gjort ting som mest sannsynlig er kriminelt, og det er ganske åpenbart at det er folk som har beriket seg på fellesskapets og skattebetalernes penger, sier Kvisgaard til NRK.

Dagens Næringsliv har blant annet avdekket at prisen på en bygård på Bislett steg med 33 millioner kroner etter at Boligbygg ved to anledninger unnlot å benytte seg av forkjøpsretten.

Alvorlig uro

Det var Frps Henrik Gjerding som krevde det ekstraordinære møtet, og som uttrykte et ønske om at Kommunerevisjonen gransker saken.

– Vi har i lengre tid stilt oss kritiske til byrådets enorme appetitt for boligkjøp. Avsløringene som i senere tid har kommet frem, som at Økokrim er koblet inn, gjør at bekymringer har fått følge av alvorlig uro. Derfor er det svært viktig at bystyret får igangsatt en uavhengig og grundig granskning via kommunerevisjonen, sier Gjerding til Nettavisen.

På et ekstraordinært styremøte 23. oktober valgte byråd Geir Lippestad å skifte ut styreleder Jan-Erik Nielsen med advokat Stig L. Bech for å få inn en annen kompetanse. I tillegg ble styret utvidet med styreleder Steinar Maningen i Undervisningsbygg.

Samme dag besluttet det nye styret at revisjonsfirmaet Deloitte skal gjennomføre en ekstern, uavhengig gransking av eiendomstransaksjonene.