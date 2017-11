Den reviderte rapporten ble publisert av SSB onsdag ettermiddag, skriver Nettavisen.

Forskerne skal ha hatt rapporten klar siden mai, og til VG har forsker Erling Holmøy, som står bak rapporten sammen med Birger Strøm, sagt at han er blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess.

Ifølge rapporten vil innvandrere fra Asia og Afrika utgjøre 29 prosent av Norges befolkning i 2100. Årlig realinntekt pr. innbygger vil da være redusert med 72.000 kroner årlig.

I hardt vær

SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere fikk beskjed om at de skulle overflyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var Holmøy.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd – og kommer aldri til å skje, sier Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag.

Hun var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp), som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyste til NTB onsdag at dato for neste møte ikke er fastsatt.

– Dårlig behandling

Seniorforsker Erling Holmøy har årlig gitt ut innvandringsrapporten. Til Klassekampen sier han at overflyttingen er dårlig behandling av folk som har gjort en god innsats.

– Jeg har lojalt fulgt opp oppdragene og kontraktene SSB har hatt med blant annet forvaltningen, og har gjennomført dette på en måte som oppdrags­giverne har vært fornøyde med. Det har gitt mindre rom for internasjonal publisering, sier han.

Befolkningen øker og gjennomsnittsinntekten faller

Ifølge rapportens sammendrag vil folkemengden i innvandringsscenarioet, som SSB kaller hovedalternativet i befolkningsfremskrivningene fra 2016, passere 8,5 millioner rett etter 2100.

Andelen av befolkningen med bakgrunn fra land utenom EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand anslås å øke jevnt fra ti prosent i 2016 til 29 prosent i 2100. Andelen norskfødte med minst én norskfødt forelder faller fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden.

Ifølge rapportens beregninger vil realistisk migrasjon isolert sett senke den årlige gjennomsnittsveksten i Norges disponible realinntekt pr. innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016–2060 og fra 0,6 til 0,5 prosent i årene 2061–2100.

Rapporten konkluderer også med at migrasjonen vil bidra til å svekke offentlige finanser. Den viktigste årsaken er at statens avkastning av oljefondet fordeles på flere innbyggere.