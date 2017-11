Etter en rekke møter og brevvekslinger mellom Frps stortingsgruppe og ledelsen i SSB ga de opp å komme frem til en avtale med byrået.

Isfronten mellom SSBs direktør Christine Meyer og Frps ledelse førte i fjor høst til at Frp bestemte seg for å løfte saken opp på regjeringsnivå:

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug bestilte selv den omdiskuterte statistikken i den årlige rammeavtalen for 2017 med SSB.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det er «påfallende» at det er så vanskelig å få ut det han beskriver som vesentlig og nødvendig informasjon.

– Vi har fått det meste vi ha bedt om fra SSB. Men når vi ber om kriminalstatistikk på landbakgrunn, stoppet det. Jeg skjønner at folk begynner å lure, sier Helgheim.

Omtalte Siv Jensens politikk som «grusom»

Konflikten mellom SSB-sjefen og Frp lever sitt liv parallelt med den interne striden om omorganisering og omplassering av sentrale medarbeidere fra forskning til statistikkarbeid.

Den flere år lange dragkampen om kriminalstatistikk koblet til gjerningsmennenes opprinnelige hjemland, er bakgrunnen for den skjøre tilliten mellom finansminister Siv Jensen og SSB-direktør Christine Meyer.

31. august 2015, dagen før Meyer tiltrådte som direktør, kom hun med uttalelser i et intervju med Dagsavisen som ble tolket som et regelrett angrep på sin kommende sjef, finansminister Siv Jensen:

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer.

Jensen hadde startet valgkampen to uker tidligere med å oppfordre kommunene til å si nei til å ta imot Syria-flyktninger. Frp tolket Meyers utsagn som at hun mente Siv Jensens politikk var «grusom».

I ly av striden om omorganisering i SSB, kommer nå det betente forholdet knyttet til bestillingen av kriminalstatistikken for innvandrere opp igjen.

Den første bestillingen fra Frp til SSB ble sendt 13. januar 2016:

I forbindelse med høstens rekordstore antall asylankomster og hendelsene i Tyskland og Sverige er det stor interesse for statistikk som kan synliggjøre omfanget av kriminalitet begått av innvandrere etter landbakgrunn.

SSB avviste forespørselen:

«Ut over det som dere finner tilgjengelig i disse henviste publikasjoner, kan vi dessverre ikke tilby andre oversikter «over antall straffede fordelt etter innvandringskategori (innvandrere, norskfødte og øvrig befolkning)..».

Frp: Et enkelt tabelloppdrag

Frp fulgte opp:

«Vi ber bare om et relativt enkelt tabelloppdrag om antall straffede fordelt etter innvandringskategori (innvandrere, norskfødte og øvrig befolkning) fordelt etter SSBs standardfordeling av landgrupper i alt..».

«Det bør kunne gjøres på maksimalt en til to ukers arbeid. Dette tror jeg nesten alle som jobber i SSB vet at er en enkel oppgave», skrev Frps politiske rådgiver Jonny Einarsen, med en fortid som seniorrådgiver i SSB.

Det hører med til historien at Frp og andre partier jevnlig bestiller statistikk fra SSB med en prislapp på 10.000–20.000 kroner.

Etter hvert gikk Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik inn i saken.

26. januar 2016 argumenterte han for oppdraget:

«For Stortinget er det svært viktig at vi har et best mulig faktagrunnlag for å belyse alle sider ved samfunnsutviklingen i Norge. Betalte statistikkoppdrag er spesielt nyttige for oss som stortingspolitikere, fordi det gir oss mulighet til å få frem relevante fakta på områder som ikke er tilstrekkelig belyst i SSBs ordinære statistikkpublisering», skrev Nesvik.

Meyer sa først på Dagsrevyen at SSB ikke hadde slike data tilgjengelig.

I mars 2016 aksepterte SSB likevel å utføre bestillingen. Men de utvidet da oppdraget til et forskningsoppdrag som også inkluderte en «følgerapport» med tolkning av statistikken, og som Frp ikke hadde bedt om. Prislappen lød da på 233.000 kroner.

Det hadde ikke Frps stortingsgruppe råd til og takket nei.

– Opptrer SSB som en overdommer?

– Jeg forstår at flere og flere stiller det spørsmålet. Det har dessverre ledelsen selv bidratt til ved å si at hun vil gå i demonstrasjonstog for å få flere innvandrere. Vi får håpe at dette ikke innebærer å holde tilbake informasjon som kan tale imot innvandringen til Norge, svarer innvandringspolitisk talsmann Helgheim.

– Er ikke SSB best egnet til å vurdere eget tallmateriale?

– De er best til å vurdere kvaliteten på tallene, men ikke om de skal ut eller ikke. SSB bør komme ut med tallene når de blir spurt, og ikke sitte og vurdere om de skal ut eller ikke, hvis det er det de har gjort, svarer Jon Helgheim.

Meyer taus om Frps anklager

Meyer ønsker ikke å kommentere Helgheims uttalelser. I en e-post fra SSBs informasjonsavdeling heter det:

«Christine Meyer har nå fullt fokus på å ferdigstille en plan som skal presenteres for Finansministeren neste uke. Hun ønsker derfor ikke å gå mer inn i disse problemstillingene nå.»

Justisdepartementet bestilte samme statistikk

Etter at bestillingen strandet på pris, løftet Frp saken til statsrådsnivå. I den årlige rammeavtale Justisdepartementet har med SSB, bestilte Listhaug i desember 2016 to prosjekter:

«Kriminalitet blant innvandrere i Norge» og «Botid og kriminalitet blant innvandrere i Norge».

Artiklene er nylig varslet ferdig 11. desember, nesten to år etter Frps første bestilling.