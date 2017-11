Klagestorm mot Nytt på nytt etter nazivits og barn som banner

Også barn som banner, har ført til seerstorm, melder Medier24.

En kobling av ordet nazifisk med navnet til Christian Tybring-Gjedde, førte til at Kringkastingsrådet i NRK fikk 373 klager. Det var i nye ord-oppgaven ordet nazifisk dukket opp. På spørsmål fra programleder Bård Tufte Johansen om hva en nazifisk er, svarte Johan Golden: Christian Tybring-Gjedde.

– Folk reagerer på at man kobler navnet til en folkevalgt politiker mot ordet nazi. Andre sier det er uanstendig eller at det er langt utenfor hva man bør få lov til å kalle andre på NRK, sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Medier24.

Han tror at en årsak til at så mange har klaget, er en lenke som ble lagt ut på nettstedet til Human Rights Service sammen med en artikkel der Hege Storhaug spør om det er ok å kalle Tybring-Gjedde nazi.

Kringkastingsrådet har også fått klage fra 167 personer som reagerer på at Nytt på nytt lot fem barn synge den populære låten «Fy faen» av Hkeem/Temur sammen med en voksen med kassegitar.

– Den kristne avisen Dagen har hatt en artikkelserie der de har belyst saken – og det ser ut som at klagene har kommet i det samme tidsrommet. Måten klagene er skrevet på, tyder også på at det er en del fra kristenkonservative miljøer, sier Erik Skarrud i Kringkastingsrådet.