Mann tiltalt for forsøk på å forårsake togulykke

Mannen i 20-årene er tiltalt for forsøk på å forårsake en jernbaneulykke og forsøk på grovt skadeverk. Han må møte i Inntrøndelag tingrett i januar, skriver Trønder-Avisa.

Det var i januar i fjor at mannen skal ha plassert kumlokk, jernbanesviller og store steiner over en lengre strekning på togskinnene ved Figgja i Steinkjer.

Et sørgående godstog var det første som kom til strekningen, men toget klarte å bremse ned ettersom gjenstandene på skinnene førte til at en feilmelding ble utløst.

Bane Nor har i ettertid undersøkt saken. I en rapport konkluderer Bane Nor med at det kun var tilfeldigheter som førte til at det ikke skjedde en alvorlig ulykke.

Rapporten konkluderer med at et nordgående tog kunne ha sporet av og kjørt i fjellveggen. Dette sammenstøtet kunne ha kostet flere menneskeliv.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for vold mot en kvinne og mot en politimann, samt for kjøring i rus. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til tiltalepunktene.

Strafferammen for forholdene mannen er tiltalt for er mellom to og 21 års fengsel.