Fabian Stang til angrep på Jonas Gahr Støre: – Tramper på den unike fellesskaps-forståelsen vi etablerte i dagene etter marerittet

Slettet Facebook-status: Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang fikk krass kritikk etter angrep på Støre.

Innlegget på Facebook skapte sterke reaksjoner. Nå er det slettet.

22. juli 2021 20:09 Sist oppdatert 6 minutter siden

Rundt halv syv om kvelden 22. juli publiserte Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo for Høyre, en statusoppdatering på Facebook der han gikk til angrep på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Innlegget fikk raskt hundrevis av kommentarer og skarp kritikk, også fra partifeller.

Stang skrev i innlegget at «I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22 juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister.»

Dette mener Stang er stikk motsatte av hva politikere ble enige om etter terrorangrepet i 2011: å ikke bruke tragedien politisk.

I sin tale på Utøya som Stang reagerer på, sa Støre at trusselen fra høyreekstreme har vokst siden 2011.

– Politikere på venstresiden må nå ut til de som følger oss, slik vi gjorde da radikale ekstremister brukte politisk motivert vold for noen tiår siden. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klare grenser opp mot det høyreekstreme, og ikke lukke øynene, sa Støre.

Til dette skriver Stang at «Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk.»

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre under markeringen på Utøya i dag.

Posten ble slettet

Etter litt over en time slettet Stang posten. Til Aftenposten sier Stang at han skrev innlegget fordi han tolker Støre i retning av at høyrepolitikere ikke har gjort nok.

– Den andre varianten måtte være at vi står høyreekstremister nær, sånn at det er riktig at vi snakker til dem. Det kan jeg heller ikke akseptere, sier Stang.

– Støre nevnte jo også radikale ekstremister på venstresiden. Har du valgt å lese ham i verste mening?

– Nei, fordi nå er nå. Og jeg mener at vi jobbet like mye mot venstreekstremistene som Arbeiderpartiet. De gjorde jo ikke det alene. Og jeg har aldri klandret Arbeiderpartiet for å ha gjort for lite i forhold til dem.

Fakta Her er hele innlegget Fabian Stang slettet Kjære venner. I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22 juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister. Det var leit å høre, for det han sier kan ikke forstås anderledes enn at, hvis vi hadde tatt mere avstand ville ekstremismen blitt redusert. Allerede 22 juli om kvelden sa vi som hadde oppgaver, unisont det stikk motsatte. Vi prøvde å støtte og hjelpe de som var rammet av grusomhetene, ikke pga deres politiske ståsted, men fordi de var medmennesker. For mange av oss var det et helt sentralt poeng å ikke besudle sorgen med partipolitikk, selv om terroren skjedde like før kommunevalget i september. De fleste har klart å holde seg til den verdighet som ble etablert disse første dagene. Men nå, rett før en ny valgdag, klarte ikke Støre å dy seg. Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk. En slik beskyldning er uverdig, særlig når den kommer fra en statsministerkandidat. Mitt parti heter Høyre. Det synes Støre å misbruke for å lage en binding til høyreekstremister, og han gjør det selvom han vet inderlig vel at ingen i mitt parti har noe tilfelles med ekstremister. Støre tramper på den unike fellesskaps-forståelsen vi etablerte i dagene etter marerittet. Da sa vi unisont at ekstremister skal vi bekjempe sammen. AUFerne har bedt om at vi ikke glemmer, og fortsetter debatten om hva som ledet til massakren. Jeg stiller gjerne opp for AUF hvis det kan være til nytte. Dette til tross for Støres stygge sleivspark i dag. Hilsen Fabian Vis mer

Tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot er uenig med Stang.

Fikk kritikk fra tidligere leder i Unge Høyre-leder

I kommentarfeltet fikk Stang skarp kritikk fra flere hold. Blant annet fra Sandra Bruflot, tidligere leder i Unge Høyre og førstekandidat for Høyre i Buskerud.

Hun skriver at hun er helt uenig med Stang, «fordi Arbeiderpartiet og AUF kan si svært lite før de enten får beskjed om at de bruker 22. juli, eller før de får trusler og hets mot seg».

«Ansvaret for det som skjedde 22/7 er kun terroristen sitt, men vi som samfunn og medmennesker og meningsbærere har et ansvar for å dra opp noen linjer mot hva som er greit og ikke,» fortsetter hun.

Morten Myksvoll, kommentator i Bergens Tidende, skriver: «Dette er så stygt, Fabian Stang. Du har tydeligvis ikkje forstått noko som helst av 22. juli-debatten i år. Fellesskapsforståelsen i 2011 var dessverre eit sjølvbedrag. Og du har ikkje forstått noko av det Støre har sagt om høgresida. For å misforstå så grovt, må ein nesten gjere det med vilje.»

Statusen ble delt fra Fabian Stangs politiker-side som er likt av 59.637 personer.