Massetestingen i skolene er i gang i Oslo. Her er kommuneoverlegens beste testetips til barn og foreldre.

Skal pinnen helt inn i barnenesen? Skal det være snørr på? Hvor langt skal man telle? I dag skal Oslos elever testes hjemme.

Oslos skoleelever skal teste seg hjemme før de går på skolen tirsdager og fredager.

4. jan. 2022 05:33 Sist oppdatert nå nettopp

Før skolestart tirsdag morgen skal 83.000 elever og 9000 lærere i Oslo teste seg for korona. Helsedirektoratet har anbefalt at det skjer 24 timer før det ringer inn. Noen skoler anbefaler at man tester seg samme morgen.

– Det viktigste er at man tester seg før man kommer på skolen, sier kommuneoverlege og TISK-koordinator Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo.

Som å fjerne en buse

I Oslo har man hatt jevnlig testing på flere trinn lenge. Nå er også de minste skolebarna en del av massetestingen på tirsdager og fredager.

– Hva er viktig å huske på for oss foreldre?

– Ta deg tid, ikke press for mye. Det beste rådet er å være tålmodig og til barn har jeg pleid å si at det er like vondt som å fjerne en buse. Da pleier de å le litt og forstår at dette kommer til å gå greit, sier Lindboe.

Tell til fem mens du snurrer

– Skal testpinnens svampdel helt inn i en barnenese?

– Nei. den skal ikke langt inn. Du skal ikke ta så grundige prøver som en dyp neseprøve der hele svampdelen er inne i nesen på et barn. Da blir det fort vondt og ubehagelig. Du skal ta testpinnen rundt litt inne i nesen. På de minste barna holder det med et nesebor, men det skader ikke å ta begge nesebor.

– Skal man telle mens man gjør det?

– Ja, det er et godt tips som mange følger. Det holder å telle til fem hvis du snurrer på testpinnen inne i nesen samtidig som du teller.

– Hva gjør vi hvis barnet synes det er ubehagelig?

– Si at det er fort over, men vær ærlig. Det kan være litt ubehagelig, men det lønner seg å spille med åpne kort og ta seg tid så blir det kanskje lettere neste gang. Det å stå stille gjør jo også at det går fortere og er mindre vondt.

Miert Skjoldborg Lindboe er kommuneoverlege og TISK-koordinator i Oslo.

Ikke nødvendig med snørr

– Skal det være snørr på testpinnen?

– Det er ikke skadelig å ha snørr på, men det er heller ikke nødvendig. Det viktigste er at testpinnen treffer godt rundt inni nesen så den treffer slimhinnene.

– Hva skal vi si til barna?

– Det går an å forklare litt hvorfor vi gjør dette, fordi skolene skal få være åpne og vi skal kunne gå på skolen. Jeg tror barna liker å vite hvorfor vi gjør dette. Og man trenger ikke tilby premier for hver gang man gjør dette, for da kan det blir mange premier etter hvert.

– Gjør vi det bra nok?

– Mest sannsynlig gjør du det. De fleste klarer dette veldig greit.

– Det rettes mye kritikk mot hurtigtester, men de er veldig effektive i å fange opp de som faktisk er smittsomme. Og det er de vi er interessert i å finne.

Han sier det viktige med massetestingen er antallet som testes.

– Hvis det glipper på en eller to, så spiller det ikke så stor rolle. Det er hvor mange vi klarer å teste og fange opp som er hele poenget.

– Hvor lenge skal vi masseteste i Oslo?

– Vi vet ikke hvor lenge vi skal holde på med dette. Det er foreløpig smittetallene som styrer dette. Men vi vurderer dette hele veien, og vi vurderer også belastningen på barn og voksne.

Venter smittehopp

Mandag sa helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) at han forventer et smittehopp etter massetestingen. Det ser også kommuneoverlegen for seg.

– Jeg vil regne med at vi får en økning når vi tester så mye.

Han forteller at kommunen ikke vil kunne se konsekvensene av massetestingen før senere i uken. Men at de er oppmerksom på at det kan bli pågang på teststasjonene hvis mange får positiv hurtigtest tirsdag.

– Da anbefaler jeg å bestille time i stedet for å møte opp på teststasjonene, sier Lindboe.

– Vis varsomhet

På mange skoler fikk elever og ansatte med seg tester hjem før jul. Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sa til Aftenposten søndag at det er viktig at alle bidrar selv om ordningen er frivillig.

– Alle må teste seg inn på skolen. Ingen skal møte opp til undervisning hvis de ikke kan vise til negativ test, og ingen barnehageansatte skal møte i barnehagen uten, sa Eidsvoll.

– Hvis alle gjør det, da kan vi få en trygg oppstart, sier hun.

Barnehagebarna skal ikke testes.

Hun understreker samtidig at ingen barn skal tvinges til testing og oppfordrer foreldre til å vise varsomhet når de skal teste, særlig med de minste barna.

– Testingen er basert på frivillighet og tillit. Har du tro på at alle kommer til å følge opp?

– Ja, jeg tror det. Jeg tror nå alle er opptatt av å komme tilbake til en mest mulig normalisert hverdag, at det er noe både ansatte, barn og foreldre ønsker seg. Erfaringer så langt er at massetestingen ser ut til å virke bra, sier Eidsvoll.

Hun understreker samtidig at foreldre må melde fra til skolen dersom barna blir smittet og har vært på skolen.