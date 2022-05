Betrodd politileder var mistenkt for grovt bedrageri. Politimesteren sa ikke fra til Spesialenheten.

En intern undersøkelse konkluderte med at en betrodd politileder i Sørvest politidistrikt kan ha begått bedrageri eller grovt bedrageri i tjenesten. Likevel ble saken aldri etterforsket som en mulig straffesak.

Politidirektoratet opplyste onsdag denne uken at de har oversendt varslingssaken fra 2018 til Spesialenheten for politisaker. Det skjedde etter at Aftenbladet har stilt Politidirektoratet (POD) en rekke spørsmål om politimester Hans Viks håndtering av varslersaken.

Politimester Hans Vik sendte aldri saken til Spesialenheten for politisaker, slik granskerne foreslo.

Stavanger Aftenblad avslører hva som skjedde etter at Sørvest politidistrikt i mars 2018 mottok et anonymt varsel om to politiledere i Stavanger. Anklagene var så alvorlige at politimesteren besluttet at de skulle undersøkes internt. To erfarne tjenestemenn i Haugesund ble bedt om å påta seg oppdraget.