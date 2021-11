21 dager med innleggelse, så kan man slippes ut på gaten: Slik er det å bli dømt til tvungent psykisk helsevern

Knivmannen (33) på Bislett var på permisjon da han gikk til angrep tirsdag. Dømmes du til tvungent psykisk helsevern etter en rusutløst psykose, er det mye tvang. Men også mye frihet.

Her går mannen til angrep på politiet i Thereses gate i Oslo.

Nå nettopp

For 11 måneder siden ble 33-åringen som gikk til angrep med kniv på Bislett tirsdag, dømt til tvungent psykisk helsevern. Dommerne slo fast at han hadde forsøkt å drepe folk på Grünerløkka i 2019, men at han var utilregnelig da han gjorde dette.

Derfor ble han overført til behandling på sykehuset istedenfor å få straff. Det ble slått fast at han led av schizofreni. Og psykiaterne i retten slo fast at det var bruk av kokain og andre rusmidler som utløste den akutte sykdommen.

Tvungent psykisk helsevern er en reaksjon du får dersom retten mener du var utilregnelig da du begikk lovbruddet. Du havner altså på sykehus i stedet for i fengsel.

Men hva skjer under tvangsbehandling?