Slik var koronadøgnet: Pressekonferanser, tiltak og flere nye omikrontilfeller

Torsdag ettermiddag ble det første tilfellet av omikronvarianten bekreftet i Norge. I timene siden har det gått slag i slag. Flere kommuner ønsker nå strengere tiltak.

Regjeringen «trekker i bremsen». Først og fremst på Østlandet. Men også andre deler av landet ønsker strengere tiltak.

Fredag morgen er det seks bekreftede omikrontilfeller i Norge.

Det første av disse ble bekreftet torsdag ettermiddag. Det knyttes til et stort utbrudd i forbindelse med energiselskapet Scatecs julebord forrige fredag. Minst 50–60 av julebordets deltagere skal være smittet. 15–20 av disse er sannsynligvis smittet med omikron, ifølge assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner.

Omtrent samtidig som det første tilfellet av omikron i Norge ble kjent, hasteinnkalte regjeringen og byrådet i Oslo til pressekonferanser.

Strammer inn i Oslo og kommunene rundt

I timene før la FHI og Helsedirektoratet ut et faglig grunnlag, hvor de anbefalte forsterkede tiltak i forbindelse med utbruddet. Der skrev de at de tror varianten allerede kan ha smittet flere enn de har oversikt over.

Regjeringen presenterte flere tiltak på torsdagens pressekonferanse.

– Smitten i Norge vil øke, sa statsminister Støre innledningsvis.

Derfor innfører regjeringen koronatiltak på tre nivåer. Det blir regionale tiltak for østlandskommunene som er spesielt berørt av smitte, det blir skjerpede tiltak for innreisende til Norge, og nasjonale tiltak som gjelder for hele Norge.

Regjeringen gjorde det klart at de ikke vil nøle med å utvide tiltakspakken til andre deler av landet, dersom det blir behov for det.

Fakta Dette er tiltakene, som trådte i kraft midnatt: For Oslo og 23 andre kommuner er disse tiltakene innført gjennom en forskrift: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Det gjelder i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. (gjelder ikke for barn under 12 år)

Påbud om hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

Begrensning på antallet for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder med skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200). Vis mer

Fakta Dette er de 24 kommunene tiltakene vil gjelde i: Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidsvoll, Nittedal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn. Vis mer

– Pandemien er ikke over, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg fra podiet.

Mulig med julebord

De nye tiltakene gjør det ikke umulig å ha julebord, mener Støre.

– Jeg mener man må vurdere det mot reglene med å holde avstand og å begrense antallet nærkontakter. Det er mulig å ha julebord med de reglene.

Det setter arrangører og næringslivet pris på.

Under byrådets pressekonferanse, sa byrådsleder Raymond Johansen at de ikke innfører flere tiltak enn det regjeringen allerede hadde lagt frem.

Videre slo han fast at Oslo kommune avlyser sitt julebord for ansatte på rådhuset og i etatene på grunn av antallsbegrensningene.

Byrådsleder Raymond Johansen opplyste at Oslo kommune avlyser sitt julebord på grunn av de nye tiltakene.

Flere kommuner vil innføre strengere tiltak

Torsdag kveld ble det klart at flere kommuner i Viken innfører strengere tiltak på eget initiativ. Kommunene det gjelder, er Kongsberg, Øvre Eiker, Jevnaker og Lunner kommune.

I går kveld fikk Øvre Eiker bekreftet ett tilfelle av omikronsmitte. Det skal også være mistanke om ni omikrontilfeller i Asker. Seks av dem var på julebordet i Oslo. Det skal også være mistanke om omikronsmitte i Trondheim. Det melder Adresseavisen fredag formiddag.

Andre kommuner i Viken velger ikke å innføre de skjerpede tiltakene. Dette gjelder Fredrikstad, Drammen og Lier.

Også i andre deler av landet er det ønske om regionale tiltak. Statsforvalteren i Vestland ønsker stort sett de samme tiltakene som innføres på østlandet. Tiltakene ønskes i følgende kommuner:

Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Munnbindpåbud på fly, og testbestillingskrøll i Oslo

Norwegian gjør som SAS gjorde tidligere i uken. Flyselskapet innfører nå påbud om munnbind på sine flyvninger. Det melder E24.

– Med de tiltakene myndighetene la frem i går ettermiddag, mener vi at dette var det ansvarlige og riktige å gjøre, skriver selskapet i en pressemelding.

Aftenposten får opplyst at Widerøe gjør det samme. Munnbindpåbud vil gjelde på Widerøes flyvninger fra og med lørdag.

Fredag morgen opplyste Helseetaten i Oslo at koronatestbestilling på deres nettsider var ute av drift. Det skyldes tekniske problemer. Den skal fungere igjen nå.

Det siste døgnet er det registrert 4140 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 1170 flere enn samme dag i forrige uke.