Omikron vil neppe smitte alle. Men en eller annen variant, vil nesten alle bli smittet av.

Forskerne tror koronaviruset vil være med oss i flere år fremover. Så godt som alle vil trolig bli smittet til slutt. Men det er langt fra sikkert det blir med omikronvarianten.

Det har til tider vært kø ved teststasjonene i Oslo. Bilder er fra Majorstuen den 15. desember.

21. jan. 2022 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Nye smitterekorder blir satt nesten daglig. Omikron har tatt fullstendig over for deltavarianten. Og FHI-direktør Camilla Stoltenberg har sagt at «vi ønsker at folk faktisk skal bli smittet, fordi det vil bidra til å bedre immuniteten i befolkningen sammen med fortsatt vaksinasjon».

Det er nærmest blitt et munnhell at «nå skal vi alle bli smittet med omikron». Men slik kommer det neppe til å gå, tror forskerne.