Masseskytingen i Oslo: Retten tar ikke stilling til mistanken om terror

Det kommer frem i rettens kjennelse fra fengslingsmøtet mandag.

27. juni 2022 16:16 Sist oppdatert nå nettopp

I dag begjærte påtalemyndigheten Zaniar Matapour (43) varetektsfengslet i fire uker. I alle disse ukene ønsket de at han skulle bli ilagt brev- og besøksforbud, og i to av fire uke ønsket de ham fengslet i fullstendig isolasjon.

Retten har etterkommet disse ønskene, ettersom den finner det klart at det er skjellig grunn til mistanke om drap. Av hensyn til fare for bevisforspillelse har den etterkommet ønskene om fire uker med brev- og besøksforbud og to uker med fullstendig isolasjon.

Videre kan retten ikke se at det i dag er nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt.

Elden: En veldig god kjennelse

I en tekstmelding til Aftenposten skriver Zaniar Matapour (43) sin forsvarer John Christan Elden at han og hans klient samtykker til varetektsfenglingen, og at det er en veldig god kjennelse.

– Retten finner skjellig grunn til mistanke for drap, men ikke terrorhensikt ut fra bevisene i dag. Det er for tidlig å konkludere om det foreligger noe angrep mot angrep mot pride eller skeive, og politiet må få tid til å etterforske saken nærmere. Derfor fikk de fire uker fengsling som han samtykket til, utdyper Elden.