14-åring fikk kronisk hjernerystelse etter å ha blitt angrepet av 45-åring

En 14-åring fikk kronisk hjernerystelse og store plager etter å ha blitt angrepet av en 45-åring. Nå er mannen frikjent for grov vold, men dømt for krenkelse.

NTB-Steinar Schjetne

Én time siden

Det var etter en episode med «ring og spring» – man ringer på og stikker av når beboeren kommer for å åpne – mot tiltaltes bolig i Asker at den 45 år gamle mannen løp etter ungdomsgjengen og fikk innhentet fornærmede. Da la han 14-åringen i bakken og holdt ham nede med kneet på brystet til gutten.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale for grov kroppsskade og mente det i tillegg kunne bevises at 45-åringen slo gutten gjentatte ganger i ansiktet og hodet, blant annet basert på uttalelser fra gutten selv og opptak av uttalelser som falt under hendelsen. Et øyenvitne fortalte retten at han så tiltalte slå.

21 dagers ubetinget fengsel

Tiltalte erkjente delvis straffskyld, men nektet for å ha slått, og er blitt trodd av flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett. Han er derfor dømt til 21 dagers betinget fengsel for kroppskrenkelse.

Gutten fikk kronisk hjernerystelse og var i løpet av det neste halve året helt eller delvis sykmeldt. Han husket etterpå lite eller ingenting av hendelsen, men fortalte faren umiddelbart etterpå at han var blitt slått fire-fem ganger.

Ikke tilstrekkelig bevist

Flertallet av dommerne – lekdommerne – fant bare dekning i bevisene for at gutten ble lagt i bakken, og de mente han fikk hjernerystelsen i denne sammenheng. Kroppskrenkelsen kunne ikke anses som grov, og flertallet mente dessuten at det lå en klar provokasjon til grunn for tiltaltes handlinger.

Mindretallet – fagdommerne – mente derimot at forholdet i tiltalen var tilstrekkelig bevist, og at tiltalte hadde utvist forsett både når det kommer til voldsutøvelsen og skadefølgen.

I Asker og Bærum tingrett ble 45-åringen dømt til 60 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse. Han ble også dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen 73.000 kroner.