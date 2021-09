Dette lover Jonas Gahr Støre å gjøre for alle barn

Landets nye sjef jobber med å lage Norges neste regjering. Junior-journalist Leonard (11) fikk det første intervjuet med den nye statsministeren.

Leonard intervjuet Støre på hans kontor på Stortinget.

Kari Mette Hole Journalist

17. sep. 2021 14:58 Sist oppdatert 9 minutter siden

Denne artikkelen er skrevet for Aftenposten Junior

Hvor er Jonas Gahr Støre?

Det er tre dager siden han ble valgt til Norges nye statsminister. Og flere timer siden han skulle møtt Aftenposten Junior inne på Stortinget.

Vi har gått forbi to vakter og en sikkerhetskontroll, sånn det er på flyplasser.

«Du må ta av deg capsen», sier en vakt til Junior-journalist Leonard. Det er nemlig ikke lov å ha på caps i bygget der politikerne som bestemmer i landet, jobber.

– Hvorfor kommer du to timer for sent? spør Leonard når Støre endelig slipper oss inn på kontoret sitt.

– Det var en misforståelse. Vi var på feil sted til feil tid, svarer han.

Junior-journalist Leonard er den første som fikk intervjue den kommende statsministeren etter valget. Det bekrefter Støre selv.

Løfte til barn

Støre har nemlig hatt det travelt siden hans parti, Arbeiderpartiet, vant valget. Nå skal han finne ut hvilke andre partier de skal samarbeide med om å lage en ny regjering. Mange tror det blir Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Liker du å ha makt?

– Ja! Blant annet for å sørge for at vi får en god skole, nok lærere og gratis SFO for de yngste. Du må ha politisk makt for å gjøre noe med det. Men det er også litt strevsomt, sier Støre.

Har du et løfte til norske barn?

– Det løftet jeg har gitt til barna, som jeg også har gitt til mine to barnebarn, er at jeg skal nå de klimamålene vi har satt oss, og kutte utslipp.

Her har Jonas Gahr Støre akkurat vunnet valget.

Olje

Andre partier mener at Norge må slutte å lete etter olje for å nå klimamålene. Det har ikke Støre tenkt.

– I noen år til så tror vi det er viktig at vi finner ny olje, som kan bidra til å betale for at vi utvikler fornybar energi. Men olje- og gassalderen er på vei ned i Norge, sier han.

Skolemat

Det er spesielt én ting som kan bli annerledes på skolen etter at Støres regjering overtar.

– Arbeiderpartiet vil at det skal bli skolemat til alle. Vi tror det er bra for å lære. Det er mange barn som hver dag er sultne på skolen, sier han.

Uenig om ulv

Men én ting er partiene som kanskje skal styre sammen, veldig uenige om. Nemlig om vi skal skyte mer ulv i Norge. Senterpartiet vil skyte mer ulv, men det vil ikke SV.

Vil flere ulver få leve i Norge nå?

– Det må ikke være så mange ulver at det truer dyrelivet for beitedyr, sauer og husdyr. Så vi må ha en grense på hvor mange det kan være, sier Støre.

Ikke en drøm

Han husker ikke helt hva han ville bli da han var liten. Journalist, kanskje. Men én ting er han sikker på:

– Jeg har ikke drømt om å bli statsminister siden jeg var barn. Men siden jeg ble leder av Arbeiderpartiet, har jeg vært klar for det.

Mange journalister har villet snakke med Jonas Gahr Støre den siste tiden.

Fakta Jonas Gahr Støre Alder: 61

Bor: Oslo

Yrke: Leder for Arbeiderpartiet. Valgt til Norges neste statsminister.

Har vært helseminister og utenriksminister før.

Er en av de rikeste politikerne på Stortinget. Han har en formue på over 130 millioner kroner, ifølge Kapital. Vis mer

Fakta Junior-journalisten Leonard (11) går i 6. klasse på Grünerløkka skole i Oslo. Leonard var den første journalisten som fikk intervjue den nye statsministeren alene etter valget. Det bekrefter Støre. Hun som snart er ferdig som statsminister, Erna Solberg, er kjent for å av og til game på telefonen sin. Spiller du noe? – Jeg spiller sjakk på mobilen, sier Støre. Vis mer

Da Støre kom for sent til avtalen med Leonard, fikk han en omvisning på Stortinget.

Fakta Visste du? Jonas Gahr Støre blir Norges 48. statsminister. Hittil har det bare vært to kvinnelige statsministre. Vis mer

