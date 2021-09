Tengs-siktedes forsvarer tror politiet har drevet med skjult etterforskning

Advokat Stian Kristensen representerer mannen som er siktet i Birgitte Tengs-saken Kristensen mener at hans klient har vært siktet i saken uten at han selv var klar over det.

Forsvareren til den drapssiktede mannen i Birgitte Tengs-saken tror at politiet har drevet med skjult etterforskning av hans klient i flere år.

NTB

17. sep. 2021 06:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi jobber ut fra en hypotese om at det er brukt skjult etterforskning mot vår klient. Mer ønsker jeg ikke å si om dette på nåværende tidspunkt, sier advokat Stian Kristensen til Stavanger Aftenblad.

Sammen med advokat Stian Bråstein er han den siktede 50-åringens forsvarer.

I skjult etterforskning kan politiet bruke metoder som kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting, dataavlesing, utsatt underretning, teknisk sporing, spaning, informantbehandling og infiltrasjon.

Det betyr at mannen kan ha hatt status som siktet og blitt etterforsket uten at han selv var klar over det. For at politiet skal kunne gjennomføre slik etterforskning må en siktelse foreligge, selv om den altså ikke er offentlig.

– Jeg vil ikke si noe om en eventuell tidligere siktelse i saken. Vi vil ikke si noe om hverken etterforskningsskritt eller metodebruk i saken før pågripelsen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til avisen.

Den drapssiktede mannen ble fredag 3. september varetektsfengslet i fire uker i Sør-Rogaland tingrett. Han anket avgjørelsen til lagmannsretten, men anken ble forkastet.