Politiet om voldtektssaken i Tromsø: – Skulle ønsket vi hadde gjort en annen vurdering

Politiet sier de ønsker at de hadde gjort en annen vurdering da de i fjor ikke ba om fengsling av mannen som er siktet for å ha voldtatt en ukrainsk flyktning.

NTB

Nå nettopp

Mannen i 20-årene som er siktet for voldtekt og utnyttelse av en 17 år gammel ukrainsk jente i Tromsø torsdag, er fra før tiltalt for overgrep mot elleve andre kvinner og jenter i en annen straffesak. Noen av forholdene er mot jenter under 14 år.

I forbindelse med etterforskningen satt den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare, og han ble løslatt i oktober 2020.

I fjor sommer ble mannen på ny siktet i en sak som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, men da ba Troms politidistrikt ikke om varetektsfengsling.

– Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid så skulle vi ønsket at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Mannen er nå varetektsfengslet fram til 27. april.

Mannen nekter straffskyld for voldtekt av den ukrainske jenta.