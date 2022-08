LO rasende på lekkasjer fra NHO. Fryser kontakten og krever beklagelse.

LO fryser alt samarbeid med NHO inntil videre. Årsaken er lekkasjer og signaler om økt bruk av lockout.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik krever beklagelse og avklaringer før hun vil møte NHO-sjef Ole Erik Almlid igjen.

26. aug. 2022

– Vi lar være å møte å NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Bakgrunnen er en reportasje i VG torsdag som omhandler streiken i prosessindustrien. LO-forbundet Industri Energi gikk til streik for å få større innflytelse over de lokale oppgjørene gjennom blant annet aksjonsrett.

Streikene rammet industrigiganter som Hydro, Alcoa, Boliden og Elkem og ble avblåst onsdag.

I reportasjen forteller leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri om hvordan motparten, leder Frode Alfheim i Industri Energi, handlet og opptrådte. Og om samtaler Alfheim og LO-lederen hadde under den ti dager lange konflikten.

Det lekkes også om alvorlige og fortrolige samtaler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik under streiken.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sier hun.

– Uhørt

I VG-reportasjen kommer også NHO-toppene med signaler om økt bruk av lockout fremover. Nå krever LO-lederen svar og beklagelse fra NHO-sjefen:

– Det er helt uhørt at en representant for NHO varsler ny strid samme dag som en vanskelig og vond streik er over. Vi leser også som om NHO varsler ny linje og at de i større grad skal bruke lockout i tiden fremover. Det er alvorlig, sier LO-lederen.

Hun vil ha svar på:

– Er dette en ny linje fra NHO? Almlid må avklare om NHO har til hensikt å heve konfliktnivået i arbeidslivet fremover eller om det kommer fra en enkelt person i NHO, sier hun.

LO vurderer nå om de skal trekke seg fra en paneldebatt i Stavanger mandag under olje- og energikonferansen ONS. Der skal etter planen LO-leder Peggy Hessen Følsvik delta i et panel med statsminister Jonas Gahr Støre, Høyre-leder Erna Solberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Men NHO-toppenes lekkasjer og opptreden de siste dagene gjør at partnerskapet som de vanligvis roser opp i skyene, akkurat nå er på frysepunktet.

Riksmekleren reagerer

Riksmegler Mats Ruland har også reagert på NHOs opptreden. Han innkalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid til fortrolig klokken 10.30 i formiddag. Ingen av deltagerne vil si noe om møtet.

Gjennom flere år har LO- og NHO-toppene rost samarbeidet opp i skyene.

– Det er dette vi bygger samarbeidet på, særlig når vi står i kritiske situasjoner. Å løse klimakrisen og andre kriser, da er partssamarbeidet viktig for oss.

– Hvis NHO seriøst mener de skal heve konfliktnivået i tarifforhandlinger fremover, og bruke lockout som vi nesten ikke har sett siden det ulykksalige i 1986 – det var jo ikke akkurat vellykket – da har vi en stor utfordring, slutter LO-lederen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har ikke besvart Aftenpostens henvendelse så langt.