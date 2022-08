88.000 kroner i bot for ulovlig kjøring med elsparkesykkel

To dager etter at de nye reglene trådte i kraft kjørte 42-åringen elsparkesykkel til tross for at han var alkoholpåvirket.

42-åringen er den andre som i løpet av få dager er dømt i Sør-Rogaland tingrett for å ha kjørt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand.

Onsdag ble det kjent at en 40 år gammel kvinne fra Bryne er dømt til 18 dagers betinget fengsel og til å betale 80.000 kroner i bot. I tillegg ble hun fradømt sertifikatet i 18 måneder.

Nå er dommen mot en to år eldre mann, også han bosatt på Bryne, klar. Også han dømmes til 18 dagers betinget fengsel. I 42-åringens tilfelle settes boten til 88.000 kroner – som tilsvarer halvannen brutto månedsinntekt for mannen.

Også 42-åringen mister lappen i 18 måneder.

Kjente til reglene

Det var i forbindelse med musikkfestivalen Mablis at en politipatrulje gjennomførte promillekontroll på Våland i Stavanger 17. juni. I likhet til den omtalte 40-åringen ble 42-åringen stanset i Peder Klows gate i 23.00-tiden den kvelden.

42-åringen sa til politibetjentene at han var kjent med de nye reglene, men han trodde ikke disse hadde trådt i kraft ennå.

Ifølge den ferske dommen fra Sør-Rogaland tingrett understreket mannen at dette ikke var noen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor han hadde brukt elsparkesykkelen.

En blodprøve tatt av 42-åringen en halvtime etter kjøringen viste at han da hadde 1,3 i promille.

Lavere skadepotensiale

18 dagers betinget fengsel, 88.000 kroner i bot og tap av førerretten for halvannet år er i tråd med påtalemyndighetens forslag til straff. I dommen omtales straffeforslaget som «i alle fall ikke for strengt».

Retten mener at allmennpreventive hensyn og trafikksikkerhetshensyn tilsier at det må reageres strengt ved kjøring i påvirket tilstand, «også ved kjøring av mindre farlige motorvogner enn bil».

Kjøring med en påvirkningsgrad over 1,2 straffes som regel med bot og ubetinget fengsel. Regelen er ikke absolutt, men blant annet hensynet til likebehandling gjør at det skal noe til for å fravike fra dette utgangspunktet.

Når retten kommer til at fengselsstraffen kan gjøres betinget (med en prøvetid på to år) er det blant annet fordi 42-åringens promille var så vidt over grensen. Det vises også til at skadepotensialet er lavere ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand på elsparkesykkel enn om det er en bil den påvirkede kjører.