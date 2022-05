I årevis fikk UD-ansatte feriepenger de aldri skulle hatt. De slapp å betale tilbake.

Utenriksdepartementet (UD) ga over 300 ansatte ekstra penger for at de skulle få dekket boligskatt. I over syv år fikk de også urettmessig utbetalt feriepenger for dette.

Utenriksdepartementet utbetalte feriepenger til flere hundre ansatte, som i ettertid viste seg å være feil.

31. mai 2022 11:44 Sist oppdatert 37 minutter siden

Det viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

Bakgrunnen er UDs kompensasjon for skatt på gratis bolig, som vi tidligere har omtalt.