Kampflyene lander i ettermiddag

Det opplyser Forsvaret i en pressemelding fredag morgen. De tre flyene tok av fra en flyplass i USA klokken 06.35 norsk tid.

Tre amerikanske piloter flyr flyene direkte fra flyprodusenten Lockheed Martins fabrikkompleks i Fort Worth i Texas. Det er mulig fordi flyene kan etterfylle drivstoff mens de er i luften.

De tre flyene skal direkte til mottakskontroll når de lander på Ørland flystasjon, har Adresseavisen fått opplyst fra Luftforsvaret.

F-35 skal gradvis fases inn i det norske luftforsvaret etter hvert som dagen F-16-maskiner fases ut. I 2022 er det etter planen slutt for de aldrende F-16-maskinene.

Landingen ble utsatt

Flyene skulle egentlig landet i Norge torsdag ettermiddag. Onsdag kveld sendte Forsvaret ut et pressemelding og opplyste at avgangen ble utsatt ett døgn på grunn av «manglende tilgjengelighet på tankfly»

Fredag morgen er det altså klart at landingen skjer litt senere enn tidligere varslet.

Fra og med neste år skal Norge motta seks F-35-fly i året frem til og med år 2024. Norge har i dag fire fly som brukes til opplæring i USA. Totalt skal vi etter planen ha 52.

Lover ingenting

− Vi skulle selvfølgelig hatt flyene hjem som planlagt på torsdag, men har hele tiden vært klar over at det kan skje forsinkelser, sa Morten Klever, generalmajor og sjef for Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, i pressemeldingen i går.

Fakta: F-35 F-35 har såkalt «stealth». Det vil si at det er lavsignatur-fly, som gjør det vanskelig å oppdage på radar.

F-35 er 15,5 meter langt og 10,6 meter bredt.

Maks hastighet er 1,6 ganger lydens hastighet, eller 1931 km/t, med normal våpenlast.

Rekkevidden er ca. 2200 km.

Rullebanelengde som kreves i fredstid er minst 2650 meter, NATO-standard.

F-35 er et 5.-generasjons såkalt multirolle-kampfly. Det vil si at det blant annet kan skyte ned andre fly eller angripe mål på bakken.

F-35 er en flyvende datamaskin der pilotene får all informasjon på visiret på hjelmen.

−Vi har hele tiden tatt høyde for at det kunne oppstå uforutsette forhold som påvirket ankomsten av flyene på Ørland. I planen for overflyvningen har vi lagt inn en god sikkerhetsmargin for å være sikre på at de første tre F-35-flyene er på norsk jord under den store markeringen 10. november, fortsatte Klever.

Under overtagelsesseremonien vil blant annet kongen, statsministeren Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen (H) og forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen, være til stede på Ørland.