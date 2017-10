Onsdag ettermiddag i Storgata i Oslo: Ved en inngangsdør i en av gatens mest kjente og markante bygninger står en høy, svartkledd mann og tar imot gjester. I løpet av en times tid har han ønsket et par hundre personer velkommen til åpningsdagen for det som - med sine 18 bord - etter all sannsynlighet er blitt landets desidert største illegale pokerklubb.

Ved åpningsturneringen, hvor Aftenposten er til stede, er lokalet stappfullt, og titusener av kroner skifter hender.