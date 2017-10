– Vi kan på deres forespørsel bekrefte at vi har fått inn en anmeldelse fra Boligbygg og har startet etterforskning. 16. oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grov økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Kampen ønsker ikke å svare på hvilken tilknytning den siktede personen har til Boligbygg. Mannen ble løslatt igjen to dager senere.

Les også: Byrådet ønsker å kjøpe eiendommer uten godkjenning i bystyret

Dagens Næringsliv skrev i en omfattende reportasje 13. oktober at Oslo kommune har kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner direkte fra konkursgjengangere. Etter raske mellomtransaksjoner er prisene tilsynelatende blåst opp før kommunen har kjøpt leilighetene.

Ifølge DN var det tre dager etter at avisen publiserte sin dokumentar et møte mellom representanter for Boligbygg og Økokrim. Tre dager senere fulgte Boligbygg opp med anmeldelsen.

Mandag ble det klart at byråd Geir Lippestad har avsatt Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen og erstattet ham med Stig L. Bech.