Gjør endringer i helseledelsen etter kaosuker

Fungerende kommuneoverlege Brita Øygard tar en ukes velferdspermisjon etter flere uker med bråk. Samtidig er det klart at smittevernoverlegen i kommunen får plass i kriseledelsen.

Helsebyråd Beate Husa under mandagens pressekonferanse. Foto: Bjørn Erik Larsen/BT

7. des. 2020 11:15 Sist oppdatert nå nettopp

I et automatisk svar fra Øygards epost står det, ifølge BT , at årsaken er «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv».

Øygard har vært fungerende kommuneoverlege siden 27. november og skal i utgangspunktet ha rollen i tre måneder. Hun fungerer samtidig som smittevernoverlege i kommunen.

De siste ukene har vært preget av bråk og kaos i det kommunale helsevesenet i Bergen.

Fungerende kommuneoverlege Brita Øygard Brita Øygard har tatt en ukes velferdspermisjon. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mange har sluttet

Torsdag meldte Bergensavisen at alle de ansatte ved kommuneoverlegens kontor i Bergen hadde sagt opp sine stillinger. Flere har oppgitt organiseringen som årsak.

Mandag kom også nyheten om at tre firedeler av alle sykepleierne ved ØHT (øyeblikkelig hjelp-tjenester) i Bergen sluttet i jobben siden høsten 2019.

– Vi har kontroll. Man kan få et inntrykk av at alle legene har forsvunnet. Det er så langt fra sannheten som det kan bli, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på en pressekonferanse mandag.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp sin stillingen i november etter bare åtte måneder i jobben. Det har blitt kjent at hun ikke hadde fått plass i kommunenes kriseledelse.

Både tidligere smittevernoverlege Øystein Søbstad og Legeforeningen mener dette kan være brudd på smittevernloven. Situasjonen har ført til at helsebyråd Beate Husa (KrF) må svare for kontrollutvalget.

– Jeg har ikke fått jobbet så effektivt som jeg tror jeg kunne gjort. Det er litt frustrerende, sa Koller Løland til BT i november.

Tar inn smittevernoverlege i kriseledelsen

På en pressekonferanse mandag kom det frem at dette nå blir endret: Smittevernoverlegen blir nå tatt inn i kommunens kriseledelse, sa Husa, som varslet en ny organisering. En arbeidsgruppe jobber nå med dette.

– Det ser ikke ut til å ha vært en god organisering. Det er viktig at kommuneoverlegene sin kompetanse i enda større grad kommer frem. Og enda tydeligere kommer hele kommunen til gode, sier Husa.

Det er assisterende legevaktsjef Annette Corydon som denne uken vikarierer som smittevernoverlege mens Brita Øygard har velferdspermisjon.

Husa understreket gjentatte ganger at kommunen har full kapasitet knyttet til koronasituasjonen til tross for at flere har sluttet.