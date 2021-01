841 fremdeles evakuert etter skredkatastrofen. Dronevideo viser det enorme skadeomfanget.

Skredet tok ti menneskeliv. Tre er fremdeles ikke funnet. Over 1600 mennesker har vært berørt av skredet, viser nye tall fra politiet og Gjerdrum kommune.

11. jan. 2021 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

En dronevideo tatt opp av UAS Norway gir et nytt perspektiv på det enorme skadeomfanget i området i Ask der et kvikkleireskred gikk 30. desember. Ti bygninger med 35 boenheter ble tatt av skredet.

Den siste bygningen, en femmannsbolig som sto på skredkanten, raste søndag kveld. Videoen øverst i denne saken er tatt opp før dette skjedde.

Ti mennesker er omkommet i katastrofen. Tre av disse er fremdeles ikke funnet. Det er planlagt at letearbeidet etter disse skal forsette denne uken.

Beboere i cirka 220 boliger i Ask i Gjerdrum kunne fredag flytte hjem igjen etter å ha vært evakuert siden skredet. Men mange mennesker er fremdeles evakuert fra boligene som ligger nærmest skredområdet, og det kan ta lang tid før alle får flytte tilbake.

Gjerdrum kommune opplyser at 841 personer er registrert som evakuerte etter fredagens frigivelse av boliger i Ask.

Totalt har politi eller kommunen vært i kontakt med 1631 mennesker knyttet til den omfattende evakueringene etter skredet. Dette er personer som defineres som evakuerte, savnet, skadet eller de kan selv ha evakuert seg og oppsøkt kommune eller politi.

Til sammen 580 evakuerte har vært innlosjert på hotell etter skredtragedien 30. desember.