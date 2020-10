Høyre vil gå imot deler av egen veteranmelding når den behandles i Stortinget

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst tre år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner opprettholdes.

4. Stortinget ber regjeringen gjennomgå saker om erstatning for veteraner fra Statens pensjonskasse og klagenemnda. Hensikten er å identifisere om praksis er i strid med gjeldende rett. Det bes også om gjenopptagelse av alle saker der vedtak kan være i strid med gjeldende rett.

5. Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan. Erklæringen skal først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring.

Forslaget bygger langt på vei på rådene fra en arbeidsgruppe i Forsvarsdepartementet forut for stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid».