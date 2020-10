Aktor: Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

– Det rettslige spesielle i denne saken er antall trusler, den lange perioden med trusler og en sterk intensitet, mener aktor Frederik Ranke som har lagt ned påstand om to års fengsel.

Statsadvokat Frederik Ranke (t.h) i rettssal 250 i Oslo tingrett onsdag. Nå er sluttprosedyrene i saken mot Laila Anita Bertheussen i gang, og saken er planlagt avsluttet fredag. Før den til skal forsvarer John Christian Elden (t.v.) også få slippe til. Foto: Berit Roald, NTB

Wasim Riaz

Marthe Laurendz Jensen

22. okt. 2020 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

Siste: Aktor Frederik Ranke har lagt ned påstand om to års fengsel for tiltalte Laila Anita Bertheussen.

Før Ranke la frem påstand om straff i retten, ramset han opp en rekke forhold han mener må ses i skjerpende retning: Det er snakk om syv trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og en trussel til ekteparet Tybring-Gjedde. Ranke mener også at tiltales handlinger er svært godt planlagt.

– I tidligere avgjørelser i slike saker har domfelte i stor grad handlet i impuls. Her var det snakk om god planlegging, mener Ranke.

Han la også vekt på at flere gjerningspersoner i lignende saker har stått frem åpent eller gjort det enkelt for politiet å identifisere dem. I denne saken har den tiltalte ifølge aktor planlagt svært godt. Dette gjorde etterforskningen av saken vanskelig.

Det at truslene kom fra en ukjent aktør, ga også en ekstrabelastning for de fornærmede. Ranke mener at også dette er straffeskjerpende.

– Vi lever i en tid der hatefulle ytringer blir mer og mer vanlig. Derfor bør også straffen være strengere og mer skjerpende, sa Ranke.

Han mener at hele straffen må gjøres ubetinget. Ranke har ikke lagt ned påstand om at 55-åringen skal betale saksomkostninger til staten.

Saken avsluttes denne uken

Onsdag startet statsadvokat Marit Formo aktoratets prosedyre i saken mot Laila Anita Bertheussen. Formo konkluderte med at de objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt.

Torsdag la statsadvokat Frederik Ranke påstand om to års fengsel for den tiltalte.

Fakta Dette er saken Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. De avsluttende prosedyrene startet onsdag 21. oktober. Vis mer

Ranke åpnet torsdag med å si at det er en ekstraordinær sak med mange trusler.

– Det rettslige spesielle i denne saken er antall trusler, den lange perioden med trusler og en sterk intensitet, mener Ranke.

Videre viste han til den siste dommen der §115 er brukt. Det var i saken mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som i fjor høst ble dømt for trusler mot daværende stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt etter denne paragrafen.

Høyesterett skjerpet straffen mot Mohammad. Han ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Les også «Er Waras forklaring tilpasset bevisene?» Det spør rettskommentator Inge D. Hanssen

Aktor: Wara tonet ned truslene i retten

Aktor Ranke legger nå vekt på hvordan fornærmede Tor Mikkel Wara reagerte på truslene før Bertheussen ble pågrepet i mars i fjor. Han leste da opp stikkord fra et intervju med mediene daværende justisminister Wara ga etter angrepene.

«God oppfølging av politiet, ivaretatt, påvirker jobben som statsråd, men ikke politikken», var noen av stikkordene Ranket leste opp.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (t.v.) i retten onsdag, her med sin samboers medforsvarer Bernt Heiberg. Foto: Berit Roald, NTB

– Da Wara forklarte seg i retten, tonet han ned truslene, fortsatte Ranke.

Han la til at det trolig skjedde fordi Wara er samboer med tiltalte Bertheussen.

– Han er i en umulig skvis, sa Ranke.

Les også Politimann som avhørte Bertheussen etter brannen: Hun var opp og ned

Hærverket var amatørmessig utført

Når det gjelder det første hærverket i desember 2018. Aktor Ranke la ikke skjul på at hærverket var amatørmessig utført. Det skulle fortelle at Wara er rasist.

Siden rasist var stavet «rasisit», mener aktor at målet var å skylde på personer bak teaterstykket Ways of Seeing.

Aktor viste også til ett av trusselbrevene som ble sendt til Wara/Bertheussen. Wara har i politiavhør sagt at han ser på brevet som en trussel.

Angående bensinflasker bak bilen i februar i fjor, mener aktor at det kunne oppstå farlige situasjoner hvis bensinen hadde lekket.

– Når det gjelder trusselbrev og pulver ...

– Ranke, vi må ta det litt saktere hvis vi skal få med oss alle gullkornene du kommer med, brøt dommer Yngvild Thu inn da det åpenbart gikk litt for fort i retten.

Ranke senket deretter tempoet og fortalte videre om trusselbrevet og pulveret i postkassen i mars i fjor.

– Brev og pulver i postkassen er en svært alvorlig trussel.

Når det gjelder brevet til ekteparet Tybring-Gjedde, så har de flere ganger sagt at ble redde etter å ha mottatt trusselbrevet.

– De fjernet navnet sitt fra ringeklokken, sa Ranke.

Les også «Tissebeviset var en tabbe fra aktoratet», mener kommentator Andreas Slettholm

– Svært godt planlagt

Aktor mener at hendelsene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos mottagerne. Ranke mener også at handlingene var svært godt planlagt, og legger til at de subjektive kravene for å straffe Bertheussen er til stede.

– Det er ingen tvil om den tiltalte oppfyller forsettskravet. Det ligger ingen straffrihetsgrunner i saken. Hun er tilregnelig.

Statsadvokaten la også til at Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble sykmeldt i en uke på grunn av dette. Hun holdt seg hjemme fra kontoret 26. februar i fjor. Det var den datoen trusselbrevet pekte på.

I trusselbrevet sto det blant annet «Jeg må bare le av dem Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene Når de sier at de redde, må jeg bare le Vi ses 26 02 kl 20».

Les også Aktor: Her er feilene Bertheussen gjorde etter pågripelsen

Trusler mot demokratiet

Ranke mener at Tor Mikkel Waras bolig ikke ville ha blitt filmet hvis han ikke var justisminister.

– Det hersker ingen tvil om at det var i rollen som justisminister at Wara ble truet, mener Ranke.

Ranke påpeker at Bertheussen har hatt et ønske om å ramme teaterforestillingen Ways of Seeing. Får å nå dette målet mener han at hun har brukt trusler mot Justisministeren som middel. Likevel er det Wara som er blitt rammet, og som har måtte gå av som justisminister.

Aktor mener at det er derfor riktig å straffe Bertheussen for brudd på paragraf 115.

Statsadvokaten mener også at krenkelser av enkeltmedlemmer i regjeringen er å anse som en krenkelse av konstitusjonelle myndigheter. Det sammenligner han med å true demokratiet.

– Vår konklusjon er at vanlig forsett er tilstrekkelig. Tiltalte må ha forstått at det hun gjorde, var å regne som trusler. Tiltalte må ha forstått at de hun truet, var myndighetspersoner.

Måtte skjerpe trusselvurderingen mot Wara

Også trusselbrevet til ekteparet Tybring-Gjedde må ses i sammenheng med at Christian Tybring-Gjedde var stortingsrepresentant og svært engasjert i innvandringsspørsmålet.

– Vår konklusjon er at alle de fornærmede er blitt truet på bakgrunn av deres posisjoner.

På denne måten ønsker Ranke å overtale dommerne til at paragraf 115 er korrekt i denne saken. Blant annet ble trusselvurderingen mot Wara skjerpet to ganger i kjølvannet av hendelsene.

Ranke går nå igjennom gamle dommer der paragraf 115 er blitt brukt. Dette for å vise hvordan paragrafen er blitt brukt i tidligere dommer.

Les også Bertheussen er tiltalt etter samme paragraf som kakekastere og kjente islamister

Nytt budskap på vesken

Laila Bertheussen har i dag tatt med seg en ny veske i retten. Den er like iøynefallende som tidligere vesker. Dagens tøyveske har påskriften «Piken som lekte med Elden», i tillegg er det en stor engle-emoji. I går sto det «Skyldig i å ha tisset – Pesspreik si nu æ».

Budskapet på vesken til Laila Bertheussen er iøynefallende. Her er budskapet på vesken torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Bertheussen stiller alltid i retten med et nøye uttenkt budskap på en spesialsydd veske.

Tidligere har det stått «Its all about me», «Feminist – Ja, visst» og en lengre tekst fra PSTs politiadvokat Thomas Blom.

Budskapene hennes på vesken har nær sammenheng med teamene for dagen.