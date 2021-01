Se bildene: Harald og Sonja – 30 år som kongepar

Kong Harald og dronning Sonja takker befolkningen for både gode, morsomme og triste opplevelser.

Kong Harald og dronning Sonja besøker Bø i Telemark i september 2019. Kongeparet og ordfører Borgar Torbjørn Kaasa (Sp) fikk sykkeltransport til feiringen av Gullbring kulturanlegg. Foto: Terje Pedersen

I forbindelse med 30-årsjubileet som kongepar 17. januar, kommer kongen og dronningen med en hilsen til det norske folk.

De skriver at de opplever et folk som i hele sitt mangfold utviser kreativitet, pågangsmot og utholdenhet. Som ser muligheter – og som fremfor alt bryr seg om hverandre.

– Over hele Norge møter vi mennesker med en dyp kjærlighet til hjemstedet sitt, til lokalmiljøet og sine medmennesker. Det fyller oss med uendelig glede og stolthet, skriver de.

Kongeparet takker for følget på reisen så langt og benytter anledningen til å se tilbake på flere hundre reiser og besøk rundt omkring i landet.

– Vi minnes møter med mennesker – på fjelltopper og vidder, ved kysten og i dype skoger, i by og i bygd. Vi har møttes i all slags vær, under alle slags forhold. Vi har delt både gode, morsomme opplevelser – og triste og vanskelige, skriver kongeparet.

Og legger til:

– Vi er dypt takknemlige for at vi bestandig blir tatt så varmt og gjestfritt imot når vi kommer på besøk – uansett hvilken anledning.

Trondheim, juni 1991: Kongeparet blir signet i Nidarosdomen. Den over tusen år gamle tradisjonen går ut på at kongeparet får en kirkelig velsignelse. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Røros, juni 1991: Kongeparet besøker Røros under sin signingsferd. Foto: Lise Åserud / NTB

Vadsø, august 1992: Kong Harald og dronning Sonja spaserer gjennom Vadsøs gater med et folkehav bak seg. I løpet av 22 dager møtte de folk på 62 forskjellige steder, fra Frosta i Nord-Trøndelag til Grense Jakobselv i Finnmark. Foto: Lise Åserud / NTB

Asker, mai 1993: Kong Harald og dronning Sonja rusler sammen på Skaugum 15. mai 1993. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Oslo, august 1993: Kongeparet feirer sølvbryllup med gallamiddag og dans på Slottet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Lillehammer, februar 1994: Åpningsseremonien under vinter-OL på Lillehammer. Kong Harald og dronning Sonja ankommer med hest og slede. Foto: Lise Åserud / NTB

Washington D.C., oktober 1995: Kong Harald og dronning Sonja besøker president Bill Clinton og førstedame og senere presidentkandidat Hillary Clinton på offisielt besøk i USA. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Beijing, oktober 1997. Kongeparet besøker Den forbudte by under statsbesøk i Kina. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Sikkilsdalen, påsken 1998: Ut på tur aldri sur. Kong Harald, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja fotografert under et påskerenn. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Oslo, september 1998: Prinsesse Märtha Louise (t.v.), kong Harald og dronning Sonja overværer HMK Kongens Gardes drilloppvisning til ære for prinsessen på hennes 27-årsdag fra Slottsbalkongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Asker, juli 2000: Kongefamilien slapper av hjemme på Skaugum. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Vestnes, juni 2003: Kongeparet på en tredagers reise gjennom åtte kommuner i Møre og Romsdal. Her vinker de til fremmøtte i Vestnes sentrum. Foto: Knut Falch / NTB

São Paulo, oktober, 2003: Kongeparet besøker Brasil og får oppleve ekte brasiliansk samba under et kaffeseminar i São Paulo. Tross flere invitasjoner avsto kongen fra å danse. Foto: Heiko Junge / NTB

Aten, juni 2004: Kong Harald og dronning Sonja på offisielt besøk i Hellas. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Stavanger, juli 2007: Kongeparet besøker Stavanger, og dronningen får en diger krone på hodet under et besøk i Rektorhagen på Stavanger Katedralskole. Foto: Lise Åserud / NTB

Stavanger, juli 2007: Offisielt bilde i anledning dronning Sonjas 70-årsdag. Foran f.v. H.K.H. storhertuginne Maria Teresa, H.K.H. prins Henrik, H.M. dronning Margrethe, dronning Sonja, kong Harald, dronning Silvia, H.M. kong Carl Gustaf og H.M. dronning Beatrix. Rad 2: Prinsesse Astrid, Johan Martin Ferner, H.K.H. prinsesse Maxima, H.K.H. kronprins Frederik, H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit, H.K.H. Kronprins Haakon, H.K.H. kronprinsesse Victoria, H.K.H. prins Philippe, H.K.H. prinsesse Mathilde og H.K.H. arvestorhertug Guillaume. Rad 3: H.K.H. prins Felix, H.M. dronning Anne Marie, prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, H. K.& K.H. erkehertug Christian, H.H. prinsesse Alexandra og Grev Jefferson-Friedrich von Pfeil und Klein-Ellguth. Foto: Lise Åserud / Det Kongelige Slott / NTB

Holmenkollen, desember 2007: Dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og kong Harald koser seg på Kongsseteren med å pynte pepperkaker som prinsebarna har laget. Dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra har muntre hemmeligheter sammen. Foto: Lise Åserud / NTB

Holmenkollen, mars 2011. Heia Norge! Norges stafettlag (Tord Asle Gjerdalen (f.v.), Eldar Rønning, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby) på kongetribunen sammen med kong Harald og dronning Sonja etter stafettgullet på 4x10 km. Foto: Lise Åserud / NTB

Asker, januar 2016: Det norske kongeparets 25-årsjubileum. Ari Behn, prinsesse Märtha Louise, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn, dronning Sonja, prins Sverre Magnus, kong Harald, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, Maud Angelica Behn og prinsesse Ingrid Alexandra under familiefotografering på Skaugum i forbindelse med kongeparets 25 år på tronen. Foto: Lise Åserud / NTB

Oslo, mai 2016: Dronning Sonja og kong Harald hånd i hånd under åpningen av prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken. Foto: Lise Åserud / NTB

Oslo, mai 2017: Gallamiddag på Slottet i anledning kongeparets 80-årsfeiring. Kong Harald og dronning Sonja på vei inn til gallamiddag. Foto: Jon Eeg / NTB

Oslo, august 2018: Fotografering av kongeparet i Bernadottesalongen på Slottet i forbindelse med kongeparets gullbryllup. Foto: Heiko Junge / NTB

Longyearbyen, august 2018: Kongefamilien besøker UNIS og Svalbard museum på Svalbard. F.h. prins Sverre Magnus, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, kong Harald, Emma Tallulah Behn (t.v. bak), Maud Angelica Behn (i midten bak), prinsesse Märtha Louise og Leah Isadora Behn. Foto: Lise Åserud / NTB

Bø, september 2019: Kong Harald og dronning Sonja besøker Bø i Telemark. Kongeparet og ordfører Borgar Torbjørn Kaasa (Sp) fikk sykkeltransport til feiringen av Gullbring kulturanlegg. Bak (t.h). ordfører i Bø Borgar, Torbjørn Kaasa, og fungerende fylkesmann i Vestfold og Telemark, Hans Bakke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Petra, mars 2020: Like før koronaen inntraff for fullt, besøkte kongeparet Jordan. En tur innom oldtidsbyen Petra var siste post under det tre dager lange statsbesøket. Foto: Heiko Junge / NTB

Oslo, mai 2020: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus under 17. mai-feiringen på Slottsplassen i Oslo. Nasjonaldagen ble feiret på en ny og annerledes måte på grunn av koronaviruset. Foto: Lise Åserud / NTB

Oslo, mai 2020: Kong Harald og dronning Sonja kommer kjørende nedover Karl Johans gate i åpen bil under 17. mai-feiringen i Oslo. Nasjonaldagen ble feiret på en ny og annerledes måte på grunn av koronaviruset. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

