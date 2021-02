NGI fant kvikkleire i Moss som Bane Nor ikke hadde funnet. Nå trues jernbanebyggingen gjennom byen.

17 politikere fra Moss og Østfold stilte opp i Aftenposten i november i fjor for å kjempe for en ny hovedferdselsåre gjennom byen. Det er Rv19 som kommer fra fergehavnen et stykke bak politikerne. Men rett bak gressflekken de står på går Fjordveien. Den krysser Rv19 og er en hovedvei gjennom sentrum som lokalbefolkningen bruker for å unngå Rv19. Dersom Bane Nor får ja til å fortsette jernbaneutbygging, til tross for nye kvikkleirefunn, blir Fjordveien stengt i tre år. Foto: Hans O. Torgersen