Ny koronarekord – igjen. Helseminister Bent Høie bekymret for at smitten vil fortsette å stige.

Fortsatt stor smittespredning i Oslo, kombinert med flere regionale utbrudd, ga ny nasjonal smitterekord i løpet av tirsdagen.

Testsenter for korona på Adamstuen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

17. mars 2021 08:37 Sist oppdatert 9 minutter siden

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret for at smitten kan stige ytterligere.

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene, sier Høie til NTB.

Han betegner smittesituasjonen som veldig alvorlig:

– Vi ser også at smitteøkningen fører til det vi har jobbet for unngå, nemlig at sykehusene nå opplever en stor belastning og må avlyse andre avtaler.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at smittetallene nok vil fortsette å øke før det snur.

– Det kan uansett være at trenden snur om to uker hvis etterlevelsen av tiltak er god. Hvis vi får ned R-tallet ganske raskt, kan dette skje, sier Nakstad.

Ny, dyster rekord i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1156 koronasmittede i Norge, ifølge oversikten i MSIS. Tallet er 442 høyere enn samme dag for en uke siden.

495 av de nye, registrerte smittetilfellene kom i Oslo. Også det er ny rekord.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag at han er bekymret over at systemet for smittesporing og testing kan bryte sammen.

Men ingen vet om smittenivået kan ha vært på et enda høyere nivå i mars og april i fjor da koronautbruddet kom. Den gang var testkapasiteten vesentlig lavere enn nå, og i lange perioder var det kun personer fra risikogrupper og helsepersonell som fikk lov å teste seg.

Stovner på smittetoppen

Stovner har nå hele 1413,7 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, viser en oversikt fra Oslo kommune. Dermed er bydelen det desidert mest smitterammede stedet i Norge akkurat nå.

I fjor opererte norske helsemyndigheter med en grense på 20 smittetilfeller for at et område skulle erklæres for «grønt».

Helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune mener den britiske virusmutanten har gitt nye spilleregler i kampen mot koronasmitten.

– Nasjonale helsemyndigheter bør vurdere metersregelen. Er det nok å holde en meters avstand? Hvis fagmyndighetene mener at det er større risiko for å bli smittet med en meters avstand, bør det kommuniseres tydelig, sier Steen til VG.

Slik så smittekartet for Oslo og Viken ut i starten av uken. Du kan zoome inn og ut av kartet for å se detaljer:

Totalt er det nå registrert 82.455 smittede i Norge, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Vaksinering går tregere enn planlagt

Vaksineringen av den norske befolkningen har imidlertid gått langt tregere enn det som var forventet tidligere i vinter.

448.355 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 257.405 personer har fått andre dose.

Uro og mistanker rundt om hvorvidt vaksinen til AstraZeneca kan gi farlige bivirkninger, førte nylig til at flere land, deriblant Norge, innførte stans i bruken av denne vaksinen. FHI gikk sa tirsdag at Norge kan bli fullvaksinert raskere om det innføres full stans i bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Det er første gang det blir registrert over 1000 smittede på ett døgn. Toppen før dette ble nådd 6. januar, med 930 smittede på ett døgn.

Drøyt 4,2 millioner koronatester er til nå utført i landet.

224 på sykehus

224 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Til sammen er 641 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Strenge tiltak

Natt til tirsdag ble det innført strenge koronarestriksjoner i de 51 kommunene som utgjør Viken fylke, og i Gran i Innlandet.

Tirsdag ble det strengeste tiltaksnivået videreført for flere kommuner i tidligere Vestfold fylke, samt at det ble oppjustert for de siste Vestfold-kommunene.

Regjeringen innførte også det strengeste tiltaksnivået for sju kommuner på Haugalandet. Tiltakene gjelder fra midnatt og til søndag 11. april.

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesund-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder for kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, samt Sveio i Vestland fylke.

Det er ikke registrert noen nye smittede i Trondheim det siste døgnet, melder NTB. Det er nøyaktig én måned siden det ikke ble registrert smitte i kommunen.