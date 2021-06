Siktet mann fengslet – erkjenner Hellerud-drapet

Mannen som i avhør har erkjent knivdrapet på en 25 år gammel kvinne på Hellerud i Oslo, ble onsdag varetektsfengslet i fire uker.

En mann i 20-årene som kjørte den ene bilen, er siktet for drap på en kvinne i Oslo, og for drapsforsøk etter å ha kollidert da han kjørte mot kjøreretningen på E6. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad / NTB

NTB-Tor Martin Kvernhaugen og Steinar Schjetne

9. juni 2021 11:37 Sist oppdatert 31 minutter siden

Plombert dør på Hellerud i Oslo der en kvinne tirsdag morgen ble funnet drept inne i en leilighet. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet i saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Politi ved vraket av bilen en mann i 20-årene kjørte da han frontkolliderte på E6 mellom Morskogen og Espa tirsdag morgen. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad / NTB

Politiet gjør undersøkelser på Hellerud i Oslo der en kvinne tirsdag ble funnet drept inne i en leilighet. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Den 29 år gamle mannen erkjenner også de faktiske forhold rundt kollisjonen med en varebil på E6 ved Morskogen i Eidsvoll rundt klokken 6 tirsdag morgen. Da politiet ankom stedet etter kollisjonen, fortalte siktede at han hadde «gjort noe» mot en kvinne i Oslo, ifølge politiadvokat Børge Enoksen.

– Han har hele tiden siden hendelsen på E6 samarbeidet med politiet og erkjent de faktiske forhold i avhør. Han har forklart at han ble så fortvilet over det han hadde gjort på Hellerud, at han satte seg i bilen og forsøkte å ta sitt eget liv, sier Enoksen til NTB onsdag ettermiddag.

Siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, men samtykker til politiets begjæring om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud de første to ukene.

Oslo tingrett avsa onsdag ettermiddag kjennelse i samsvar med begjæringen.

Kortvarig relasjon

Mannen er i 20-årene og rumensk statsborger. Han har lovlig opphold i Norge og har bodd her i flere år. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere forhold.

Det har vært en relativt kortvarig relasjon mellom siktede og den avdøde kvinnen, som bodde i leiligheten på Hellerud øst i Oslo, der hun ble funnet drept klokka 7 tirsdag morgen. Enoksen vil ikke utdype hva slags relasjon det er snakk om. Kvinnen er norsk statsborger.

I tillegg til drapssiktelsen er mannen siktet for drapsforsøk mot de to som satt i varebilen, ekteparet Erik og Jorun Skybak. Han skal angivelig ha kjørt i motgående kjørefelt på E6 i cirka 1,3 kilometer før han med vilje kjørte inn i den motgående bilen i 110-sonen på firefeltsveien nordover.

Trass store materielle ødeleggelser, fikk de tre involverte bare lettere skader i sammenstøtet.

De etterlatte i drapssaken har bedt om at Søren Ø. Hellenes oppnevnes som bistandsadvokat, mens de fornærmede etter kollisjonen på E6 fått oppnevnt Helge Hartz fra Elverum som bistandsadvokat.

Tilbakeholden med detaljer

Drapet skjedde med kniv, opplyser Enoksen til Dagbladet. Etterforskerne har gjort en rekke beslag i saken og gjennomført flere avhør.

Enoksen er tilbakeholden med detaljer rundt drapshandlingen, motivet for den og de øvrige omstendighetene. Heller ikke mannens forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, vil gå inn på disse detaljene eller utdype hva slags relasjon hennes klient hadde til avdøde.

Når det gjelder spørsmålet om straffskyld, er dette tilsynelatende kun en formalitet.

– Vi har ikke kommet dit så langt i avhørsprosessen, rett og slett. Han har forklart seg detaljert og utfyllende om hva han har gjort, sier Grøndahl til NTB.

Hun svarer avkreftende på om det kan reises tvil om mannens mentale tilstand og strafferettslige tilregnelighet.