Konkurransetilsynet vurderer å stanse Schibsteds oppkjøp av Nettbil

Konkurransetilsynet mener at Schibsteds oppkjøp av Nettbil kan svekke konkurransen i bruktbilmarkedet på nett. Tilsynet varsler stans, men Schibsted er uenig.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Schibsted har onsdag mottatt varsel fra Konkurransetilsynet om stans i oppkjøpet av Nettbil. Terje Bendiksby / NTB

NTB

Nå nettopp

Partene har onsdag fått varsel fra Konkurransetilsynet om at de vurderer å stanse oppkjøpet, opplyser de i en pressemelding.

Tilsynet begrunner dette med at både Schibsted og Nettbil tilbyr tjenester innen formidling av kjøp og salg av bruktbil på nett.

Schibsted eier Finn.no og tilbyr annonsetjenester til blant annet privatpersoner som ønsker å selge bruktbil. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

– Fjerner økende konkurransepress mot Finn

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet peker på at det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører, med Finn.no som den klart største aktøren i Norge.

Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet bli ytterligere konsentrert, noe som kan føre til et dårligere tilbud for forbrukerne, mener tilsynet.

– Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier han.

Schibsted bestrider at oppkjøpet svekker konkurransen

Konkurransetilsynet understreker at varselet om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak fra deres side, og at selskapene nå etter konkurranseloven har 15 dager på seg til å kommentere tilsynets vurderinger.

Tilsynet skal deretter fatte et endelig vedtak innen 11. november.

Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted sier at selskapet nå skal gå gjennom tilsynets vurderinger og gi sin kommentar.

– Vi registrerer at tilsynet har en annen oppfatning enn oss i denne saken. Vi er av den oppfatning at oppkjøpet ikke vil ha konkurranseskadelige virkninger, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding