Mann døde etter sparkesykkelulykke i Senja

Mannen i 40-årene som natt til tirsdag ble funnet bevisstløs etter en ulykke med sparkesykkel i Finnsnes, er død, opplyser Universitetet Nord-Norge.

NTB

Nå nettopp

Mannen døde tidlig fredag morgen. Hans pårørende er varslet, opplyser pressevakt Solveig Jacobsen ved UNN til Folkebladet.

Forbipasserende fant mannen i 40-årene bevisstløs i Finnfjordbotn øst for Finnsnes i Troms natt til tirsdag, men det var uklart hva som hadde tilstøtt ham utover at han tilsynelatende hadde vært utsatt for en ulykke med elektrisk sparkesykkel.