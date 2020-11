O hjul, med ditt munnbind

Ting som samler mennesker, bør unngås på julemarkedene akkurat i år.

Det er julemarked i Spikersuppa i år også, men det er 90 prosent nedskalert sammenlignet med et normalår. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er ikke lett å skape julestemning i et koronaherjet, nesten folketomt Oslo sentrum, attpåtil i regnvær og ni plussgrader midt i november. Men det er altså lov å prøve. «Jul i vinterland» holder åpent i Spikersuppa i Oslo sentrum siden lørdag.

«Julenissens smittevern» lyser det med store bokstaver på en av bodene, og kloss bak bak pariserhjulet står Henrik Wergeland på sin sokkel og skuer opp mot hjulets 24 stort sett folketomme hengevogner.

Foto: Ketil Blom Haugstulen Det er sjelden mer enn et par tre personer som er med på pariserjulets ferd rundt sin egen akse. Henrik Wergeland følger med. Det skal godt gjøres å ikke få med seg smittevernstiltakene her, og avstaden til andre mennesker er sjelden noe problem. Alle flater blir rengjort med jevne mellomrom.

Lite mot to kriger og spanskesyken

– Det enkleste av alt hadde vært å avlyse, men vi gir oss ikke så lett, sier Aasmund Lund i Lund-gruppen som siden 2015 har driftet dette julemarkedet.

– Firmaet vårt har holdt det gående i fire generasjoner siden 1895. Vi har klart oss gjennom to verdenskriger og spanskesyken, og syntes det var riktig å få til noe også i år, sier Lund.

Markedet er nedskalert med hele 90 prosent fra et normalår, forteller han.

– Hva er borte?

– Alle salgsbodene. Juleverkstedene. Alle kor. All underholdning. Og julenissen.

– Barn skal ikke få storme bort til noen julenisse?

– Nei, alt som samler mennesker er tatt vekk av smittevåernsårsaker, forklarer Lund.

Foto: Ketil Blom Haugstulen Verkstedene, salgsbodene og korene er borte. Julenissen like så. Men det glemmer du fort når du akkurat har vunnet to kilo melkesjokolade. Eller når elgen Alfred snakker til deg. Når du ser at churroen nærmer seg. Eller når du farer rundt på en karusell.

Betryggende tiltak

Det som er igjen av julevinterlandet, virker smittevernsfaglig helt i orden. Alle medarbeidere har munnbind under nisseluen. Ingen kommer inn på området uten å forsyne hendene med antibac fra store, solide dispensere. Julematen, «traditional churrito» kan forhåndsbetales på automat.

En høyttalerstemme oppfordrer alle til å holde to meters avstand til andre, og akkurat det er det minste problem å lykkes med, slik situasjonen er nå. Helt sant er det forøvrig ikke at all underholdning er avblåst. To store og ganske naturtro elghoder, Rudolf og Alfred, holder det gående med dialog og sang.