Spionsiktet russer vil begjære seg løslatt

PST mener han er en russisk spion. Selv nekter han. Nå begjærer han seg løslatt.

PST mener dette er Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44) og at han er russisk agent i Norge. Selv hevder han at han er fra Brasil.

24. nov. 2022 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag den 25. oktober ble Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44) pågrepet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet han for å drive ulovlig etterretning mot statshemmeligheter.

De mener han har vært i Norge som den 37 år gamle gjesteforskeren José Assis Giammaria. Anklagen fra PST er altså at han er en russisk agent.

44-åringen erkjenner ikke straffskyld. Han samtykket likevel i å bli varetektsfengslet i fire uker da han ble pågrepet i oktober. Det endrer seg nå.

For når fengslingen av mannen skal behandles på nytt i morgen, vil han begjære seg løslatt. Han samtykker ikke til videre fengsling.

– Det begrunnes med at vi bestrider mistankegrunnlaget, det vil si at det foreligger skjellig grunn til mistanke for overtredelse av § 121, sier forsvarer Marijana Lozic.

Fengslingsmøtet vil gå som såkalt kontorforretning. Det vil si at det ikke blir et fysisk møte i retten. Etter det Aftenposten kjenner til vil PST be om at mannen varetektsfengsles i fire nye uker.

44-åringen har så langt ikke ønsket å bli avhørt av politiet.

– Han har benyttet seg av sin rett til ikke å forklare seg. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier forsvareren.

Politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste møtte pressen i sikkerhetstjenestens lokaler i Nydalen i Oslo fredag.

Ifølge den anerkjente granskingsgruppen Bellingcat kan Mikusjin knyttes til russisk militær etterretning gjennom en adresse til sikkerhetstjenesten GRUs utdanningsinstitusjon.

Forsvareren vil ikke si noe om hvordan hun ser på PSTs bevisgrunnlag for siktelsen. Hun vil heller ikke kommentere om mannen innrømmer at hans egentlige identitet er den PST hevder, eller står på at han er brasilianske José Assis Giammaria.

Mikusjin som er siktet for brudd på straffelovens § 121 om «etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter».

Dette kan gi inntil tre års fengsel. Det innebærer også at PST mener mannen besitter hemmelige opplysninger.