Eksamenstrøbbel over hele landet: – En varslet katastrofe

VGS-elever i Møre og Romsdal har fått avlyst norskeksamen mandag. Viken ba Utdanningsdirektoratet vurdere å annulere eksamen, men fikk nei.

Ålesund videregående skole er den største i Møre og Romsdal med 1500 elever. Det er blant skolene som er rammet av eksamensproblemene.

22.05.2023 13:39 Oppdatert 22.05.2023 14:29

Over 270.000 elever skulle opp til eksamen i vår. For flesteparten av dem var det første gang de skulle få kjenne på eksamensnerver. Pandemien stanset eksamen i flere år.

Men eksamensprosessen har så langt ikke gått så bra.

Det har mandag vært store problemer med gjennomføringen av eksamen over hele landet.

Det startet med at Utdanningsdirektoratet hadde problemer med sidene der elever på VGS skulle logge seg inn og laste ned oppgavene i norsk.

– Det er kjempeproblematisk at Utdanningsdirektoratets nettsider kræsjer på en så stor dag for mange elever, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, til NTB.

Han mener det går ut over elevenes muligheter til å prestere.

– Dersom datasystemene ikke forbereder seg, bør man se på om skriftlig eksamen kan avholdes i det hele tatt i år, sier Lona.

Det ordnet seg til slutt, og dette skulle elevene kompenseres for ved at de skulle få mer tid på seg.

Det ligger en rekke meldinger om feil og problemer på Utdanningsdirektoratets nettside.

Avlyste alt i Møre og Romsdal

Flere steder stoppet det imidlertid ikke der.

I Møre og Romsdal var det problemer med internett på alle skolene i fylket. Det endte med at Utdanningsdirektoratet (Udir) og Statsforvalteren bestemte at alle VGS-eksamenene i norsk i fylket skulle avlyses.

– Dette er veldig beklagelig. Jeg kan forstå elevene, både usikkerheten og frustrasjonen de kjente på da de ikke fikk logget seg på, og at det endte med avlysning. Slikt skal jo ikke skje, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak til NTB.

Det er ikke bare vest i landet at de har problemer.

Også Viken fylkeskommune ba Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen bør annulleres. Dette avviser direktoratet mandag ettermiddag, ifølge VG. Det er foreløpig uklart hvor omfattende problemer det har vært med eksamensavviklingen i Viken.

Også i Oslo førte innloggingsproblemer til forsinkelser.

– Det siste jeg vet er at eksamen ble startet 10:30, så det ble forsinkelser i Oslo også. Men den ble satt i gang halvannen time senere, så får de den tiden ekstra, sier pressekontakt Ingrid Lønrusten Rogstad i byrådsavdelingen for utdanning Oslo kommune til VG.

En varslet katastrofe

I Norsk Lektorlag er de ikke overrasket.

– Det som skjer i dag er dessverre en varslet katastrofe. Vi har over tid varslet om store praktiske og pedagogiske farer ved en heldigital eksamen. Vi har over lang tid pekt på at den digitale infrastrukturen ute på den enkelte skole ikke er god nok, sier politisk leder, Helle Christin Nyhuus til Aftenposten.

Basert på tilbakemeldingene de har fått fra sine medlemmer, mener hun det ser ut til at årets eksamen er bygd opp med en tanke om at alt skal fungere.

– Dette til tross for mange advarsler, sier Nyhuus.

– Hva bør nå skje?

– Alle digitale kort må på bordet. Nå må det sikres at de øvrige eksamener gjennomføres. Vi må få vite hvor god eller dårlig den digitale infrastruktur de bruker er, og det må tilrettelegges for fysisk backup. Nå må de lytte til dem det gjelder, sier Nyhuus.

Helle Christin Nyhuus er politisk leder i Norsk Lektorlag.

Flere trinn og fag rammet

Også i eksamensavviklingen på 10. trinn har det vært problemer. Flere av elevene som har eksamen i matte mandag har hatt problemer med å logge seg inn.

I tillegg har de som forbereder seg til engelskeksamen tirsdag hatt problemer med å laste ned forberedelsesmaterialet de trenger fra Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Direktoratet melder på sine hjemmesider at det også er problemer med tekst- til-tale-løsningen i engelsk. Det skaper problemer for elever som er avhengig av å få teksten opplest.

Utdanningsdirektoratet opplyser at alle elevene får en ekstra time til engelskeksamen tirsdag som følge av feilen.

Rektor Hans-Marius Fløtre Christensen ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum sier elevene ble forsinket i forberedelsene.

Så langt har det ikke der vært problemer med gjennomføringen av matteeksamen.

– Første del av eksamen var på papir og uten hjelpemidler. Men de har ikke begynt å levere ennå, så vi får se hvordan det går da, sier han.