Kritisk situasjon ved kraftverk i Glomma – uvisst om de skal sprenge

Vann har trengt inn i et kraftverk og ført til store skader i Våler. Det er ikke avgjort om det skal sprenges.

Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 13:58

Saken oppdateres

Årsaken til den alvorlige situasjonen ved kraftanlegget er en feil ved flomlukene som gjør at de ikke har åpnet seg som de skal. Det har gjort at vannet har begynt å flomme over dammen og inn i stasjonen.

– Strømmen gikk, og flomlukene som skal regulere vannet i kraftverket, får de ikke åpnet, sier ordfører i Våler kommune, May-Liss Sæterdalen, til NTB.

Litt over klokken 13 meldte VG at Pål Erik Teigen, stabssjef i Innlandet politdistrikt, bekreftet til dem at politiet vil åpne en luke ved kraftverket ved hjelp av sprengning. Dette ble VG sitert på av Aftenposten.

Klokken 13.45 sier Teigen til Aftenposten at det ikke er avgjort om de skal sprenge.

– Vi jobber på stedet med relevant fagkunnskap fra forsvaret og nasjonale bistandsressurser i politiet. De vurderer fortløpende, sier han.

Teigen understreker at det pr. nå ikke er avgjort at det skal sprenges, men at de vurderer denne muligheten fortløpende.

– Forsvaret er på stedet og vi har bistand fra sivilforsvaret, legger han til.

I et TV-intervju med NRK sier Merete Hjertø, innsatsleder i Innlandet politidistrikt, at kraftverket har druknet.

– Vannet renner ukontrollert forbi. Vi har startet evakuering, forteller hun.

Evakueringen gjelder først og fremst beboere langs elven. Politiet har sperret av området.

Tidligere opplyste politiets innsatsleder på stedet at en flodbølge kan bli resultatet av situasjonen på Braskereidfoss kraftverk. Like etter klokken 12 avkrefter han overfor NRK at det kan komme komme en flodbølge.

Politiet får bistand fra bombegruppe og Forsvaret i vurderingene rundt sprengningene, skriver NRK. Forsvaret er på stedet.

– Vi oppfordrer alle til å holde seg unna Glomma og følge med på kommunens hjemmesider, understreker ordføreren overfor Glåmdalen.

Det har vært dialog på kommunedirektørnivå med Åsnes. Det skal sendes ut informasjon til innbyggerne på SMS.

– Både Åsnes og Grue er veldig utsatt for flom.

– Veldig alvorlig

Talsperson ved forsvarets hovedkvarter, Jonny Karlsen forteller til Aftenposten at en bombegruppe hjelpe bistår politiet i å vurdere hva som bør gjøres.

Det er politiet som bestemmer om det skal sprenges eller ikke.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon. Det er trist og skremmende å se naturkreftene i full sving på denne måten. Men det er flott at både sivile og militære etater kan bidra til det beste for befolkningen, sier Karlsen.

– Forsvaret står klare til å bidra med mer hvis det blir nødvendig.

Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har besluttet å innføre luftromsrestriksjoner rundt Braskereidfoss kraftverk i Våler kommune.

Mannskap bygger på demningen slik at den skal kunne ta imot høyere vannstand. Vis mer

217 husstander uten strøm

Kommunikasjonssjef i strømnettselskapet, Elvia Morten Schau, sier til Aftenposten at 217 husstander i området nå er uten strøm.

– Vi vet ikke ennå om det har sammenheng med flommen, sier han.

Selskapet har en komponent inne i en transformatorstasjon ved siden av kraftverket, og denne har de fått en skade på. Det er nå røykutvikling i området, og Schau sier de holder på å lufte ut slik at de kan komme seg inn og finne ut hva som har skjedd.

– Så fort vi kommer inn, skal vi gjøre tiltak så folk får strømmen tilbake, sier han.

Vannet slipper ikke forbi

Kraftverket i Braskereidfoss ved Glomma ligger cirka tre mil sør for Elverum. Det har en fallhøyde på 9,5 meter og har en rørturbin som er Norges største i ytelse.

Dammen har et inntaksbasseng der det skal holdes en mest mulig stabil vannstand for gode inntaksforhold. Men feilen ved flomlukene gjør at de ikke slipper vannet forbi, og bassenget oversvømmes.

– Deler av stasjonen ligger under vann, og vannet stiger, så det er krise. Det er vanskelig å få opp alle slusene, og det renner over her snart, sier utrykningsleder i Våler brann- og redningsvesen, Kjell Ivar Berget til Østlendingen.