Politimesteren i Oslo: – Kommer til å trappe opp tilstedeværelsen på Grønland

Politimester Ida Melbo Øystese sier at de vil ha mer politi på Grønland etter beskrivelsene om at Vaterlandsområdet er eid av narkolangere.

Ida Melbo Øystese sier at politiet vil trappe opp innsatsen på Grønland.

16.06.2023 14:12

– Vi har god dialog med byrådet og ser frem til møtet. Som ny politimester har jeg varslet at vi skal være mer til stede i gatene, og vi kommer til å trappe opp tilstedeværelsen på Grønland i tiden fremover, sier politimester Ida Melbo Øystese i en e-post til NTB.

Fredag ettermiddag møter hun byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til et hasteinnkalt møte.

Bakgrunnen er en artikkel i Aftenposten lørdag der avisen skrev at Oslo-politiet i et brev til kommunen i januar i år, blant annet skrev at Vaterlandsområdet på Grønland i stor grad er eid av narkotikaselgerne. Politiet skrev også at «Opplevelsen til politiet er at det er krevende for folk uten rusproblemer å oppholde seg i området».

– Jeg ble veldig overrasket da jeg gjennom mediene ble kjent med at det i brev til bydelen i januar ble gitt inntrykk av at politiet har gitt opp området ved Vaterlandsparken på Grønland. Vi har ikke én eneste kvadratmeter å avse til kriminell virksomhet i byen vår. Nå må alle krefter jobbe i samme retning for å få gjort noe med dette området, sa byrådsleder Johansen til NTB fredag morgen.

Tirsdag denne uken var det også en skyteepisode ved Grønland T-banestasjon. Ingen ble skadet, men flere personer er siktet i saken.

Politiet etterforsker også flere episoder av voldtektsforsøk og uønsket seksuell adferd i Grønlandsområdet denne uken.

Politimesteren sier at politiet er til stede i området hele døgnet, og har god oversikt over aktørene.

– Det gjøres en rekke tiltak hver dag, blant annet for å holde narkotikasalget ute av boligområdene. Begår man alvorlig kriminalitet på Grønland så må man regne med å bli tatt, sier hun.