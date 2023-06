Follobanen: Dette gikk galt

Hva gikk galt da Follobanen stengte i vinter? Nå får samferdselsministeren rapporten.

Slik så det ut da Follobanen åpnet i desember. En uke senere hadde ikke passasjerene så mye å smile for.

26.06.2023 09:23 Oppdatert 26.06.2023 10:22

– Formålet er ikke å finne en syndebukk, men å unngå slike feil i fremtiden.

Det sier ansvarlig for rapporten, Dag Fredrik Bjørnland fra Implement Consulting Group AS.

Mandag klokken 09.30 mottok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) en rapport om hva som gikk galt, og ikke minst hvordan det kunne skje. Det er den andre av i alt tre granskinger rundt Follobanen.

Bane Nor har allerede lagt frem sin egen. Den pekte på stort press fra Bane Nor-ledelsen for å få tunnelen ferdig og en rekke, allerede kjente tekniske feil.

Åtte dager etter åpning 11. desember, måtte banen stenge igjen.

Dag Fredrik Bjørnstad fra Implement Consulting Group overrekker rapporten om driftsstansen på Follobanen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Geir Olsen / NTB

Mange underliggende feil

– Det har vært gjentatte kortslutninger som følge av drypp av alkalisk vann på isolatorer, sier Bjørnland.

– Tunnelen ble bestilt som tett, men så har det oppstått drypp, fortsetter han.

Vannet skapte varmgang og brann i allerede overbelastede returstrømkabler returstrømkablerFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger.. Siden har banen vært stengt.. Det skjedde fordi skjøter og endeavslutninger på flere av kablene ikke var utført godt nok.

– I tillegg så var vernet som skulle stoppe strømmen delvis feil, noe som forsterket problemet.

Bjørland sier at det dreier seg om at et kompleks anlegg, som man ikke hadde konfigurert feilfritt. Dette førte til en forsinket brannalarm.

– Det er ikke én årsak. Det er en sammensatt sett av hendelser som gjort at vi havnet i den situasjonen vi gjorde.

Bjørnland legger også mye vekt på læringspunkter, slik at lignende feil kan unngås.

Han nevner blant annet rapportering til Samferdselsdepartementet bør forenkles.

– Det bør også planlegges med redusert trafikkavvikling og økt tilstedeværelse i en overgangsfase fra åpning.

Tidspress

Før åpningen hadde prosjektet sprukket fra 26 til 37 milliarder kroner. Åpningen ble også utsatt en rekke ganger.

Tidspress, som Aftenposten har skrevet om tidligere, trekkes også frem.

– Prosjektet har opplevd betydelig press for å levere 11. desember, sier Bjørnland.

Testingen var mer omfattende etter at Follobanen åpnet første gang.

– Testing før åpningen i mars var mer omfattende enn åpningen i desember.

Erlend Holstrøm peker på kontraktsmodellen, men mener at valg av kontrakten ikke i seg selv var et problem.

– Velger man å bygge opp prosjekter med såpass mange og store totalentrepriser, må man sørge for at Bane Nor har en tilstrekkelig robus byggherre-organisasjon, sier han.

Holstrøm mener det er grunn til å si at pris burde vært vektet noe mindre i anskaffelsesprosessen.

Slik så kablene i Blix-tunnelen ut.

– Et utfordrende år

– Det er ingen tvil om at dette har vært et utfordrende år for jernbanen, innleder samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter han overtatt rapporten.

Ifølge Nygård var driftsstansen uventet.

– Follobanen er et stort og komplekst prosjekt som har kostet veldig mye penger.

Nygård sier at for det videre arbeidet er det viktig å vite hvorfor det gikk galt. Allerede i dag skal samferdselsdepartementet møte med Bane Nor.

– Hva er den viktigste grunnen til at prosjektet endte i fiasko?

–Fiasko er dine ord. Vår oppgave var å finne læringspunkter. Det er ingen enkelt årsaksfaktor som har ført til at prosjektet har de utfordringene som de har. For en entreprenør så er det ikke enkelt å avdekke enhver utførelsesfeil underveis, svarer Bjørland.

Den siste granskningen gjøres av PWC, på oppdrag fra Bane Nor. Også den er ventet senere i juni.