Bybanen i Bergen har krasjet i endestoppet på Oasen

Seks personer er tatt hånd om av helsepersonell og fraktet videre med ambulanse, melder politiet.

Ifølge politiet er seks personer tatt hånd om av helse og fraktet videre med ambulanse.













28.03.2023 12:15 Oppdatert 28.03.2023 12:31

Nødetatene fikk tirsdag melding om at Bybanen har krasjet i endestoppet på Oasen. Det er en svær betongkoloss som skal hindre Bybanen i å kjøre ned på parkeringsplassen, opplyste Vegtrafikksentralen.

– Vognen har kjørt inn i en endemur, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Han tilføyer at politiet nå har kontroll på stedet.

Alle nødetater rykket ut etter hendelsen på Oasen.

Flere skadde

Politioverbetjent Kjetil Hoff ved Bergen vest politistasjon sier at politiet er på stedet med flere patruljer og er i gang med å jobbe med de andre etatene.

– Foreløpig kan det se ut som åtte til ti personer som har skader. Vi får komme tilbake til nøyaktig antall når vi har den hele og fulle oversikten, sier han.

Politiet opplyste kort tid senere at seks personer er tatt hånd om av helsepersonell og fraktet videre med ambulanse.

Innsatsleder Ole-Marius Røttingen i politiet sier at folk har typiske sammenstøtskader, men at det ikke er alvorlige skader.

– Noen er sendt til sykehus, noen til legevakt. Folk har falt eller truffet veggen.

Bybanen traff endemuren ved stasjonen på Oasen.

– Jobber med å få oversikt

Ifølge politiet er ingen personer fastklemte eller bevisstløse. De har kontroll på alle involverte, melder Vest politidistrikt.

– Vi har rykket ut med to stasjoner. Foreløpig vet ikke så mye, sier vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen.

Vaktkommandøren opplyser at nødetatene er på stedet.

Bybanen står fortsatt på sporet, men er trykket inn i fronten.

– Det er ikke meldt om fastklemte, men det er fortsatt et ukjent antall skadde i vognen. Vi jobber med å få oversikt, sier Steinsland-Hauge.

Alle nødetater rykket ut etter bybaneulykken ved Oasen.

Jobber med å få oversikt

Pressekontakt i Skyss, Øyvind Strømmen, sier at selskapet jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Vi har fått melding inn til oss om at det skal være to skadde personer, men her er det best å overlate til politiets operasjonssentral, sier Strømmen.

Han sier videre at driftssentralen i Skyss ikke har fått oversikt over skadeomfanget.

– Selve vognen som er involvert, vil naturligvis ikke gå. Men banen er ikke innstilt, sier Strømmen.