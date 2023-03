Tiktok-stjerne (24) anklages for å promotere alkohol overfor barn – nå slår han tilbake

Oskar Westerlin har nesten en halv million følgere på Tiktok. Mye av innholdet inkluderer fyll og alkohol.

Tiktok-kjendis Oskar Westerlin er blant landets største på den sosiale medieplattformen. Nå får han kritikk for å publisere videoer med mye alkohol. Her fremfører han partylåten sin «En Til» på TV 2.

22.03.2023 22:07

«At en voksen mann lager innhold i stor grad basert på alkohol for gutter i 11-årsalderen er ikke bare flaut, det er også problematisk», skrev Ragnhild Kaski i VG i helgen.

Generalsekretæren i Av-og-til, en alkovettorganisasjon, reagerer på Tiktok-stjernes promotering av alkohol i sosiale medier.

– Viser hem den egentlige målgruppen er

Oskar Westerlin (24) har på få år rukket å bli en av Norges største influensere. Han følges av 489.000 på Tiktok, mange av dem barn. På Instagram følges han av 132.000.

Mye av Westerlins videoer involverer alkohol og festing. Han har også laget flere videoer med ulike utfordringer knyttet til blant annet sprit og styrting av øl.

Da Westerlin i februar lanserte sin egen sjokoladebolle «Oskars trippel sjoko», tok det av i sosiale medier. Butikker ble raskt utsolgt. Bollen ble spesielt populær blant barn og unge.

«Bollegate har vist hvem som er den egentlige målgruppen for innholdet han lager», skriver Kaski.

«Ekte helt for unge gutter»

«Innholdet Westerlin deler består ikke bare av boller og brus. Det består i langt større grad av alkohol og fyll», skriver Kaski.

Westerlin er representert av VGTVs influenserbyrå Max Social. Der beskrives han som «en ekte helt for unge gutter». Dette er noe Kaski påpeker i sin kronikk.

«Det er også lov å håpe at influensere og deres management tenker gjennom konsekvensene av profilenes makt, i stedet for å skryte av den», skriver hun.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Hun reagerer på Oskar Westerlins videoer med alkohol på Tiktok.

– Målgruppen er menn 18–30 år

Nå går Westerlin i rette med Kaskis innlegg i en video på Tiktok.

Blant annet avviser han at han lager innhold som rettes mot barn.

– Min kjernemålgruppe er menn mellom 18 og 30 år. De når jeg ut til ved å daglig pumpe ut variert innhold på tvers av alle mine kanaler, sier han.

– Der hvor det drikkes mest, er på Kontoret, podkasten min. Der er samtlige episoder markert med 18 års aldersgrense. Bare fem prosent av dem som ser på, er under 18 år, sier han.

Han sier også at det drikkes langt mindre enn det Kaski skal ha det til.

Podkasten hans Kontoret har over 126.000 følgere totalt på Tiktok, Instagram Youtube.

– Kjipe anklager

Westerlin sier at Kaski bommer fullstendig med kritikken sin. Videre sier han at hun tyr til snarveier og faktafeil for å få frem poengene sine.

«Til syvende og sist så svekker det bare troverdigheten til en organisasjon med et godt formål», sier han.

Westerlin skriver i en SMS til Aftenposten onsdag kveld:

«Debattinnlegget i VG hadde faktafeil, upresise formuleringer og kjipe anklager, og derfor så jeg et behov for å komme med et tilsvar.»

– Har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre

Til svar skriver Kaski i en SMS at hun etterlyser en større debatt om influenseres rolle og ansvar. Av-og-til mener flere må bli oppmerksomme på hvordan alkohol fremstilles i profilenes kanaler, særlig foreldre, skrier hun.

Dette er personer med mye makt, og de bør kunne utfordres på dette, mener hun.

Kaski skriver videre:

«Jeg ser at Westerlin mener jeg bommer når jeg beskriver hans målgruppe. I sosiale medier er det mange barn og unge som registrerer seg med en annen alder enn sin egen for å få tilgang til innhold de egentlig ikke skal se.»

«Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre til barn i denne alderen, og ser også kommentarer fra lærere som bekrefter at elever i denne alderen følger Westerlin», skriver hun.

«Foreldre bør sette seg inn i innholdet barna ser på», skriver hun.

– Har effekt på våre unge lovende

Influenseren fikk også kritikk da han lanserte den populære sjokoladebollen i samarbeid med Bakehuset. Fagfolk mente han brukte posisjonen til å promotere usunne produkter for en lettpåvirkelig gruppe.

– Det florerer av reklame for usunn mat og drikke på sosiale medier. Denne markedsføringen har effekt på våre unge lovende sine holdninger til mat, og hva de anser som normalt, sa Maja Skogstad til Dagbladet.

Hun står bak Instagram-profilen «Ernæringsmamma» og har en master i samfunnsernæring.