Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimann

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Det var oktober i fjor at en politimann la en Kevin Simensen i bakken og slo ham gjentatte ganger. For dette ble han frifunnet i tingretten. Vis mer

– Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023, heter det i meldingen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Spesialenheten skriver videre at det etter ordre vil bli inngitt en fullstendig anke.

– Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uken.

– Som forventet

Til Aftenposten forteller bistandsadvokat Morten Kjensli at det var som forventet at påtalemyndigheten ville anke den frifinnende dommen.

Han sier at det er rent faktisk som skjedde og politiets adgang til å bruke makt blir interessant å behandle i en ankesak.

– Det er nødvendig å få en bredere belysning av saken slik at offentligheten får en oppklaring rundt hvilken makt politiet kan utøver, sier han.

Fornærmede Kevin Simensen ble slått med knyttneve og batong gjentatte ganger i hodet og i kroppen. Vis mer

Elden: Belastning hvis anken behandles

John Christian Elden, forsvarer til den nå frifunne politimannen, skriver i en tekstmelding til Aftenposten at det vil være en belastning for sin klient dersom lagmannsretten godtar å behandle anken.

– Men det er ikke noe grunn til å tro saken vil få noe annet utfall. Det er ikke varslet noen ny bevis, skriver han.

Elden legger til at han tror lagmannsretten tidligst i august avgjør om de skal behandle anken.

– Slik rettsprosessen er

Innsatsleder Arne Guddal i Sørøst politidistrikt sa nylig til Politiforum at han er lettet over frifinnelsen i Kongsberg-saken.

I samme intervju uttrykte han sin skuffelse over «politiledelsens manglende støtte til operative mannskaper som kommer i situasjoner der det i ettertid blir rettet offentlig kritikk mot politiet».

Guddal ble i rettssaken ført som sakkyndig vitne av forsvarerteamet til den tiltalte politibetjenten.

Da Aftenposten ringte ham onsdag ettermiddag, var han ikke klar over at saken skulle ankes.

– Det er slik rettsprosessen er. Da må man bare forholde seg til det. Jeg står inne for det jeg sa i intervju med Politiforum, sier Guddal.

Utover det hadde han ingen kommentar.

PF: Ikke overrasket over anke

Politiets Fellesforbund er ikke overrasket over at avgjørelsen i politivoldssaken i Kongsberg ankes. De viser til medieoppmerksomheten saken fikk i forkant.

– Vi tar dette til etterretning. Det var vel heller ikke uventet at saken ble anket sett medieoppmerksomheten og forhåndsbildet som var definert før saken kom i retten, sier forbundsnestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund (PF) til NTB.

Han sier det er viktig for forbundet å ta vare på sine medlemmer nå og at forbundet avventer en rettsbehandling i neste runde.

– Vi har stor tillit til rettssystemet og at de tar den riktige beslutningen i sånne saker, sier Hjortland.

Samtidig påpeker han at de synes bildet som ble tegnet i forkant av rettssaken var unyansert og uriktig.

Frifunnet

Det var en oktobernatt i fjor at en politimann la Kevin Simensen i bakken og tildelte ham flere slag mens han lå nede, både med knyttneven og batong.

Han slo også Kristian Pablo Teigen to ganger med batong. For dette ble politimannen tiltalt for å ha utøvet vold og tjenesteforsømmelse.

Dette ble han frifunnet for fredag 7. juli.