Norge KNM Helge Ingstad-ulykken Marine-topp frykter at ansatte ikke skal melde fra om feil etter Helge Ingstad-rettssaken HAAKONSVERN (Aftenposten): Én mann risikerer fengselsstraff etter å ha kræsjet en fregatt. Det kan få store konsekvenser for mannskapet på søsterskipet.

16.02.2023 10:45

Det norske flagget rives av vinden på Haakonsvern. Om bord på fregatten KNM Otto Sverdrup er det varmt. Og god stemning. Særlig inne i salongen der besetningen som har fri, kan se på TV, surfe på mobilen og drikke Red Bull.

Men på broen, på lugarene og i de trange gangene snakkes det også om en sak som skaper bekymring.

Nora Rogde og de andre 129 om bord ligger bare et kvarters kjøretur unna Hordaland tingrett. Der pågår en rettssak som kan få store konsekvenser for henne og de andre på norske marinefartøyer.

Natt til 8. november 2018 kolliderte krigsskipet Helge Ingstad med tankskipet Sola TS. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Statsadvokaten har tiltalt én person: vaktsjefen som styrte fregatten. Aktoratet sammenligner det med ansvaret til en fører av fritidsbåt.

Men at det bare er utpekt én syndebukk, gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

Nestsjefen i Marinen er redd for at ansatte ikke vil melde fra om feil – av frykt for å bli straffet.

