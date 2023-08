275 togavganger er så langt innstilt etter flom i Gamle Oslo. Bane Nor vet ikke når anlegget kan åpne.

Flytoget må innstille 100 avganger om dagen. Nattoget til Bergen er instilt. Flommen på Norges største togparkering skaper store problemer.

10–15 tog står fortsatt stille på parkeringen til Bane Nor i Lodalen etter oversvømmelsene søndag. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 18:46 Oppdatert: 30.08.2023 19:16

Nå jobber selskapet på spreng for å få oversikt over skadene etter at styrtregn i helgen oversvømte hele det sentrale parkerings- og verkstedanlegget i Lodalen i Gamle Oslo.

Store vannmasser fosset ned fra Kværner og dro med seg deler av veien ned til anlegget. Vannet plasket fra trafikkmaskinen over og gjorde om plassen der togene står parkert til et basseng.

Under bakken sto vannet en halvmeter opp på veggen i gangkulverter. Tekniske rom på nivået under var fylt med vann og gjørme opp til toppen av dørkarmen.

Sporvekslere, signalanlegg og strømtavler har stått under vann.

1 av 2

Når Aftenposten besøker anlegget onsdag ettermiddag, er det bare vannpytter igjen, og gjørmen er fjernet. Fire pumpebiler fra brannvesenet og rundt 100 personer fra Sivilforsvaret har jobbet døgnet rundt siden søndag for fjerne flomvannet.

Sporvekslere er kontrollert og skiftet ut. Men anlegget har fortsatt ikke strøm.

Det betyr at 10–15 tog står fast på parkeringen. Verkstedene får ikke utført service og vedlikehold. Tog får ikke tømt septiktanker eller fylt på vann.

Uklart skadeomfang

Og selv om det jobbes på spreng, er det foreløpig helt uklart når det sentrale anlegget kan komme i drift igjen.

– Det man selvfølgelig er redd for når vi snakker om vann og elektrisitet og signalanlegg er jordfeil, sier konserndirektør Henning Scheel i Bane Nor.

– Vil det ta dager eller uker å rette opp?

– Det kommer an på hvilket risikobilde vi ser når vi får skrudd på strømmen, hvilke jordfeil vi eventuelt har fått, og hvilken årsak de har, sier han.

fullskjerm neste Vann og søle sto nesten helt opp til taket i dette tekniske rommet etter styrtregnet natt til søndag. 1 av 2 Foto: Paal Audestad / Aftenposten

Flytoget er hardest rammet av problemene. Selskapet har fått hentet ut fire tog fra parkeringen etter flommen, men har fortsatt åtte tog stående de ikke får tatt i bruk.

Siden søndag har de måttet innstille halvparten av togene og kjøre 20-minuttersavganger i stedet for hvert 10. minutt. Totalt har Flytoget innstilt rundt 250 avganger siden søndag.

– Sånn som det ser ut nå ligger vi an til å måtte innstille cirka 100 avganger i dag og 100 i morgen, skriver kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Gjestland i Flytoget i en e-post til Aftenposten.

Hun sier det mest kritiske er at selskapet ikke får gjort ordinært vedlikehold som følge av at verkstedet i Lodalen er uten strøm på kjøreledningen.

– Hvis vi ikke kommet i gang med vedlikehold snart igjen vil vi etter hvert gå tom for tog, skriver Gjestland.

Hun sier det er for tidlig å si hvor mye de innstilte avgangene koster Flytoget.

Verksted, vann og septik

Også SJ måtte avlyse alle sine togavganger mellom Oslo og Lillehammer fra søndag til tirsdag. Totalt dreier det seg om 28 avganger. Onsdag har selskapet fått hentet ut to tog, og får kjørt de fem daglige avgangene Oslo-Lillehammer. Men også SJ er helt avhengig av å få utført vedlikehold, tømme septik og fylle vann i Lodalen.

Vy sier selskapet så langt ikke har måttet innstille avganger som følge av flommen i Lodalen. Selskapet har verksted også i Skien og Drammen, der de også kan fylle vann og tømme septiktanker. Men tre av sovevognene til Bergensbanen står fast i Lodalen.

Dermed blir det ikke noe nattog til Bergen, selv om Bergensbanen er åpnet igjen onsdag.

– Vi kunne trukket dem ut, men sovevognene står i Lodalen på dagen, så nå er det ingen steder å sette dem på dagen når de ikke er i bruk, forklarer informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Rivearbeidet i er i full gang i tekniske rom under bakken som ble fullstendig oversvømt av vannmassene. Konserndirektør Henning Scheel (t.v.) og fungerende driftsleder Jan Roger Johansen sier det er uklart når anlegget kan være operativt igjen. Vis mer

Også i 2015 gikk alarmen i Lodalen da store vannmengder kom flommende ned fra Kværnerbyen. Fem pumpebiler klarte å holde flomvannet unna anlegget. Den gangen kom styrtregnet som varslet på dagen, og veien raste ikke ut. Nå kom vannet om natten, uten at de enorme nedbørsmengdene var meldt av meteorologene.

– Jeg satt og tok meg en kaffe søndag morgen da jeg kastet et blikk på telefonen og så den hadde gått rød, sier fungerende driftsleder Jan Roger Johansen ved Bane Nors anlegg i Lodalen.

Johansen sier de ennå ikke har helt klarhet i hva som er årsaken til den plutselige oversvømmelsen.

– Men vi ser at en del kummer oppå der har hatt det tøft, sier han.

Må prioritere

Nå er Bane Nor i ferd med å legge drensrør under veien der vannet kom strømmende. Ut over det er det ifølge Scheel ikke bestemt hva slags tiltak som kan og bør gjøres for å sikre anlegget bedre mot flom i fremtiden.

Han viser til at Bane Nor har over 4200 kilometer jernbane og at ressursene må prioriteres der de får størst effekt. Mange av selskapets anlegg og togstrekninger er bygget i en tid der været var mindre ekstremt og kravene til flomsikring mindre.

Selv om flommen i Lodalen har fått betydelige konsekvenser, kan for eksempel en jordfeil på Oslo S påvirke togtrafikken i langt større grad enn dette.

– Det blir en prioritering om vi skal være forberedt på alt som kan skje, sier Scheel.