Kraftig økning i antall barn som trenger hjelp av barnevernet

I barnevernet ser man nå de mulige langsiktige konsekvensene av pandemien: En kraftig økning av barn og unge som trenger å bo på en institusjon. Regiondirektør er alvorlig bekymret for kapasiteten.

Institusjonene er fulle, det finnes ikke senger nok. (Illustrasjonsfoto).

22.05.2023 09:26

I et brev til kommunene gir regiondirektør Ingrid Pelin Berg uttrykk for en stor bekymring. Ifølge Berg er det «kritisk lav kapasitet» i den delen av barnevernet hun er sjef for, som er region øst. Det er Bufetats største region, med ansvar for deler av fylket Viken (tidligere Akershus og Østfold) og Innlandet.

I løpet av årets fire første måneder har henvisninger om institusjonsplasser økt med hele 46 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.