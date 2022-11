Tengs-tiltalt skal forklare seg: Disse spørsmålene vil 52-åringen bli presset på

Spørsmålene er mange etter drapet på Birgitte Tengs. Onsdag krever statsadvokatene svar fra mannen de mener drepte 17-åringen for 27 år siden.

I dag starter den tiltalte 52-åringen sin forklaring.

9. nov. 2022 08:29 Sist oppdatert 13 minutter siden

Hvor var han da Birgitte Tengs ble drept? Hvor var han da hun sist ble sett i Kopervik rundt midnatt en mainatt for 27 år siden? Kjørte han bil den kvelden, som han pleide? Hvor kjørte han i så fall? Møtte han Tengs tidligere den dagen?

Aktor Nina Grande mener hun kan bevise at den tiltalte 52-åringen drepte Birgitte Tengs 6. mai 1995. Et DNA fra ham på en blodflekk på innsiden av hennes strømpebukse er det eneste beviset de har. Onsdag må han svare.

Mannen som er tiltalt nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre. Av sine egne forsvarere beskrives som en einstøing. En særing. En som er lett å peke på.

I formiddag setter han seg i vitneboksen. Tiltalt for drap i en av Norges mest omtalte kriminalsaker.

Påtalemyndigheten har satset alt på ett DNA-kort. Men for at den strategien skal fungere, må de klare å bevise at DNA-funnet på 17-åringens strømpebukse også beviser at tiltalte drepte henne.

Aktor, statsadvokat Nina Grande (t.v.) og konstituert statsadvokat Thale Thomseth. Foreldrene til drapsofferet i bakgrunnen.

De ubesvarte spørsmålene er mange. De kan ikke bevise at han var i Kopervik natten Birgitte Tengs forsvant. Da de ransaket hjemmet hans etter pågripelsen fant de ingen ting som har betydning for om han kan ha utført drapet eller ikke.

Det finnes heller ingen tekniske spor som viser hans bevegelser dagen da Tengs forsvant.

Men det vil statsadvokatene ha svar på i dag.

– Det vil være naturlig å spørre om hvilke bevegelser har han hatt opp mot drapstidspunktet, sier aktor, konstituert statsadvokat Thale Thomseth.

– Ikke mye å bidra med

Men når det gjelder den kvelden og natten Birgitte Tengs forsvant, kan forsvarer Stian Kristensen allerede nå dempe forventningene til nye svar.

– Når det gjelder selve den kvelden og natten hun ble drept, så har han ikke mye å bidra med. For han nekter for å ha noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier Kristensen.

Mannen har tidligere sagt at han ikke var i Kopervik den kvelden, men at han var på Haugalandet. Utskrifter fra kortbruken hans i 1995 viser at han tok ut penger på Karmøy 4. mai og i Haugesund 6. mai. Altså dagen før og etter Tengs ble drept.

Tiltalte er tidligere domfelt flere ganger i vold- og sedelighetssaker. Disse vil han svare for onsdag.

– Han har den historien han har. Han har gjort de tingene han har gjort. Han har sonet for de og gjort opp for seg, sier Kristensen.