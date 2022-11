Tiltalt for drapet på Birgitte Tengs: – Jeg har aldri truffet henne

Spørsmålene er mange etter drapet på Birgitte Tengs. Men den tiltalte 52-åringen sier han husker lite fra kvelden hun forsvant.

I dag starter den tiltalte 52-åringen sin forklaring.

9. nov. 2022 08:29 Sist oppdatert nå nettopp

Med svart genser, mørkegrå bukse og svarte sko tok den tiltalte mannen plass i vitneboksen onsdag. Glattbarbert på hode, fremoverlent ved bordet. Så begynte den tiltalte i en av Norges mest omtalte kriminalsaker å forklare seg, med en tynn nasal stemme.

– Jeg har aldri truffet Birgitte Tengs, var det første han sa.

Og det er blir helt sentralt for alt som skal skje videre i saken. Aktor Nina Grande mener hun kan bevise at den tiltalte 52-åringen drepte Birgitte Tengs 6. mai 1995. Et DNA fra ham på en blodflekk på innsiden av hennes strømpebukse er det eneste beviset de har.

Men mannen de mener drepte Tengs, sier han aldri har møtt henne. Mannen som er tiltalt nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre.

Han sier han kjørte til Haugesund den kvelden Tengs ble drept. Husker ikke når han dro hjemmefra. Tror det var mellom 20 og 21.

Han tok opp to kvinnelige haikere og kjørte de til Haugesund. Etter det husker han ikke særlig mye mer fra den kvelden, sa han.

Husker veldig lite

Han husker ikke om han gikk på bowling eller kjøpte seg en hamburger, men at han pleide å gå alene. Pratet ikke så mye med folk.

Så la han til at han er rimelig sikker på at han ikke var innom Kopervik den kvelden. Det var her Tengs sist ble sett litt over midnatt til 6. mai 1995.

Han husker ikke når han kom hjem den skjebnesvangre natten på Karmøy.

– Men jeg pleide å være hjemme rundt 02 eller 0230-tiden i helgene, sa han.

Påtalemyndigheten har satset alt på ett DNA-kort. Men for at den strategien skal fungere, må de klare å bevise at DNA-funnet fra mannen på 17-åringens strømpebukse også beviser at tiltalte drepte henne.

52-åringen selv sier han ikke vet hvordan hans DNA kan ha havnet på Tengs strømpebukse.

– Det kan ha kommet fra noen som haiket med meg som hadde vært med Birgitte, sa han.

Forsvarerne har allerede beskrevet mannen som en einstøing og særing. En som er lett å peke ut.

– Jeg har hele levd hele livet med å bli utstøtt og uglesett. Det har fulgt meg hele livet. Det har vært en stor påkjenning, sa mannen til dommerne.

Så beklaget han påkjenningen saken har vært for etterlatte. Sier han har kjent på samme følelsen selv. Han føler seg forfulgt. Og høsten 2019 sa han noen låste seg inn i huset hans.

– Jeg fikk kjenne på den utryggheten og følelsen selv. Jeg trodde det var Bjørn Olav Jahr som brøt seg inn, sier mannen.

Jahr er journalist og forfatter. Han har skrev i 2015 bok om drapet på Birgitte Tengs.

Hva husker man av det som skjedde for 27 år siden? Det forklarte vitnepsykolog Ellen Margrete Wessel om i retten onsdag.

De ubesvarte spørsmålene er mange. De kan ikke bevise at han var i Kopervik natten Birgitte Tengs forsvant. Da de ransaket hjemmet hans etter pågripelsen fant de ingen ting som har betydning for om han kan ha utført drapet eller ikke.

Det finnes heller ingen tekniske spor som viser hans bevegelser dagen da Tengs forsvant.

Men det vil statsadvokatene ha svar på i dag.

– Det vil være naturlig å spørre om hvilke bevegelser har han hatt opp mot drapstidspunktet, sier aktor, konstituert statsadvokat Thale Thomseth.

– Ikke mye å bidra med

Men når det gjelder den kvelden og natten Birgitte Tengs forsvant, kan forsvarer Stian Kristensen allerede nå dempe forventningene til nye svar.

– Når det gjelder selve den kvelden og natten hun ble drept, så har han ikke mye å bidra med. For han nekter for å ha noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier Kristensen.

Mannen nekter for at han ikke var i Kopervik den kvelden. Utskrifter fra kortbruken hans i 1995 viser at han tok ut penger på Karmøy 4. mai og i Haugesund 6. mai. Altså dagen før og etter Tengs ble drept.

Tiltalte er tidligere domfelt flere ganger i vold- og sedelighetssaker. Disse vil han svare for onsdag.

– Han har den historien han har. Han har gjort de tingene han har gjort. Han har sonet for de og gjort opp for seg, sier Kristensen.