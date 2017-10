Ray Kurzweil, Googles fremtidsforsker, forfatter og oppfinner, har flere ganger forutsett store samfunnsendringer som et resultat av ny teknologi.

Under Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech mandag morgen sa han at Norge bør investere i fornybare energikilder.

– Kostnadene på nye energiteknologier vil synke. Folk spør meg om vi har nok sol, og svaret mitt er ja. Innen få år vil vi kunne dekke energien vår helt fra sol og andre fornybare energikilder, sier Kurzweil.

– Jeg ville investert i fornybart

På spørsmål om hva han ville gjort som regjerende politiker i Norge, svarer han at han ville investert i fornybart.

– Fossile energikilder er ikke levedyktige. Innen ti år vil de begynne å miste verdi, og innen 20 år vil de med sikkerhet ikke lenger være levedyktige som energikilde, mener Kurzweil.

Oljeavhengighet et problem

Kurzweil var også til stede under åpningen av A-Tech søndag kveld, der han sa at det er et problem at den norske økonomien fortsatt er for avhengig av olje og gass.

– Jeg har snakket med ledere i oljeindustrien i Saudi-Arabia, og de har skjønt at de må diversifisere. Hvis de har skjønt det, så bør Norge også skjønne det, sier han.

– Norge kunne vært Nord-Europas Silicon Valley

I tillegg til å satse på fornybart mener Kurzweil det er viktig at myndighetene bevilger midler til forskning og innovasjon.

– Norge er en godt utdannet og kreativ befolkning. Norge kunne ha vært Nord-Europas Silicon Valley. Hvis jeg var regjerende politiker i Norge, ville jeg hatt det som mål, sier Kurzweil.

Så fort utvikles teknologien

Tittelen på foredraget til Kurzweil på A-Tech er «Hvilke teknologiske endringer driver utviklingen nå, og om fem år?». Kurzweil er særlig opptatt av at det vil skje store fremskritt innen bioteknologi.

Kurzweils beregninger for hvor fort teknologien utvikler seg viser en eksponentiell graf, det vil si at sprangene mangedobles for hvert steg i utviklingen den tar.

– Mobiltelefonen min er 1000 ganger mindre i størrelse enn det datamaskinen min var på 60-tallet. Likevel har den 1000 ganger større kapasitet, sier Kurzweil.

– Vi kan gro organer fra pasientens DNA

Innen medisin betyr det at teknologi vil kunne regenerere organene våre og hindre sykdommer i å oppstå.

– Allerede i dag kan vi reprogrammere et hjerte som har hatt hjerteinfarkt, og forynge det. Vi kan gro organer fra pasientens egen DNA. Det er allerede blitt gjort med griser, som har fått operert inn disse nye organene, sier Kurzweil.