Åsne Seierstad skriver bok om Trumps USA

Overfor VG sier Seierstad at det er for tidlig å si mye om prosjektet som bare er i startfasen.

– Men jeg har reist rundt i USA, møtt folk – og skal ut på en ny reise i november. Det er mange som kan mye om USA og som skriver om USA, og det er utrolig viktig å finne ut hva som skjer der når, sier Seierstad.

Hun understreker at dette ikke blir en bok om president Donald Trump, men hun sier at hun fikk ideen til boka da Trump ble president, og at han vil være et bakteppe og et utgangspunkt.

– Som alle andre hadde jeg jo fulgt med på valget og resultatet, men det var først da jeg hørte talen, at jeg tenkte: Her blir det endringer. Dette er en helt ny retning, Trump velger konflikt. Nå må jeg skrive om USA, sier hun.

Seierstad var på bokmessa i Frankfurt denne uka i forbindelse med lanseringen av «To søstre» på tysk.