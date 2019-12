Ari Behn er død

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, opplyser Ari Behns familie via pressekontakt Geir Håkonsund til NTB.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen 24. mai 2002 og ble separert i 2016 og skilt i 2017.

Sorg i kongefamilien

I forbindelse med Ari Behns bortgang meddeler kongen og dronningen følgende:

Det er med stor sorg dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit meddeler følgende:

For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.

Heiko Junge

Tre døtre

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise har tre døtre sammen: Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. De har hatt delt omsorg for barna.

Behn debuterte i 1999 med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011. Han la ikke skjul på at han likte oppmerksomheten. Blant annet tatoverte han terningkast seks han fikk i anmeldelse av «Trist som faen». I 2003 skrev han sin aller første roman Bakgård, men den fikk lunken mottakelse. Hans andre roman, Entusiasme og raseri (2006), var ifølge Behn et oppgjør med mediebildet som var skapt av ham. Da det ble kjent at han og prinsesse Märtha Louise var kjærester, eksploderte interessen for ham. Han har også laget dokumentarer for fjernsyn og vært skribent i aviser som Dagbladet og Aftenposten, samt flere tidsskrifter.

I 2011 debuterte han også som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

De siste årene hadde Behn også stor suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han ifølge Nettavisen malerier for 5,7 millioner kroner.

Politiet: Vi har gjort undersøkelser på stedet

Behn flyttet til sin egen bolig i Lommedalen etter skilsmissen. Ved 17-tiden onsdag observerte flere naboer politibiler og ambulanse i full fart innover i Lommedalen.

– Vi har vært der og gjort våre undersøkelser. Vi vil ikke kommentere noe mer enn det som kommer frem i pressemeldingen som er sendt ut. Det er familien som styrer den delen, sier Roger Hjertø, vaktleder ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk melding om dødsfallet klokken 16.47.